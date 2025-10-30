EcoFlow – Anbieter von tragbaren Energie- und erneuerbaren Stromlösungen – hat soeben die DELTA 3 Max Serie vorgestellt. Diese wird angeführt vom Flaggschiffmodell DELTA 3 Max Plus. Bei DELTA 3 Max Plus handelt es sich um die erste tragbare Powerstation mit mit 2 kWh Kapazität und 3000 W AC-Ausgangsleistung (6 000 W Spitzenleistung).

Die DELTA 3 Max Serie ist ab dem heute erhältlich – mit exklusiven Einführungsangeboten bis zum 31. Dezember 2025, darunter ein gratis 500 W Batterieladegerät (299 Euro) und bis zu 200 Euro Rabatt auf ausgewähltes Zubehör.

EcoFlow kündigt DELTA 3 Max Serie an

EcoFlow bietet bereits mehrere verschiedene Powerstationen an, die sich für unterschiedliche Einsatzgebiete eignen. Unter anderem haben wir in der Vergangenheit DELTA 2 Max und DELTA 3 Plus getestet.

Mit DELTA 3 Max Plus kommt ein kompaktes und zugleich leistungsstarkes Gerät auf den Markt. DELTA 3 Max Plus ist die erste tragbare 2 kWh Powerstation mit 3000 W AC-Ausgangsleistung (6 000 W Spitzenleistung). Mit X-Boost 3.0 betreibt sie sicher Geräte mit bis zu 3 900 W – vom Kühlschrank über die Waschmaschine bis hin zu leistungsintensiver Outdoor-Ausrüstung beim Camping, Reisen im Wohnmobil oder netzunabhängigen Anwendungen.

Das Schwestermodell DELTA 3 Max (2 048 Wh) bietet 2400 W AC-Ausgangsleistung (4800 W Spitzenleistung) in einem leichteren Gehäuse.

EcoFlow setzt exklusiv beim PLUS-Modell auf die sogenannte Smart Output Priority Technologie. Diese ermöglicht eine präzise Steuerung, wohin die Energie fließt. Zwei AC-Anschlüsse und ein DC-Anschluss können einzeln über die App oder Tasten am Gerät gesteuert werden. So lassen sich weniger wichtige Geräte abschalten, während essenzielle Verbraucher (z. B. Kühlschränke) weiterlaufen.

Fünf vielseitige Lademethoden

DELTA 3 Max Plus (2048 Wh) bietet fünf vielseitige Lademethoden für zuverlässige Energie – überall. Mit X-Stream 3.0 Ultraschnellladen erreicht sie von 0 % auf 80 % in nur 47 Minuten über Netzstrom, während das Max-Modell 51 Minuten benötigt. Ladeoptionen:

Solar (bis 1 000 W) – von 0 % auf 80 % in 96 Minuten

Lichtmaschine (1 000 W) – von 0 % auf 80 % in 95 Minuten, 10× schneller als herkömmliche Lösungen

Hybridladen (Netz + Generator) – von 0 % auf 80 % in 47 Minuten

Dual-Charge: Solar + Lichtmaschine – von 0 % auf 80 % in nur 51 Minuten, auch netzunabhängig

Die Plus-Variante lässt sich von 2 kWh auf bis zu 10 kWh erweitern

Verfügbarkeit und Einführungsangebote

Die DELTA 3 Max Serie ist ab heute über die offizielle EcoFlow Website und Amazon erhältlich.

Einführungsangebote (gültig bis 31. Dezember 2025):

Beim Kauf einer DELTA 3 Max (2048 Wh) oder DELTA 3 Max Plus (2048 Wh) gibt es ein 500 W Batterieladegerät gratis (Wert 299 Euro).

Beim Kauf einer DELTA 3 Max (2048 Wh) oder DELTA 3 Max Plus (2048 Wh) gibt es ein 400 W Leichtes Solarpanel mit 50 % Rabatt.

Beim Kauf einer DELTA 3 Max Plus (2048 Wh) erhalten Sie 200 Euro Rabatt auf eine DELTA 3 Max Plus (2048 Wh) Intelligente Zusatzbatterie, wenn beide zusammen bestellt werden.

Mit den folgenden Gutscheincodes erhaltet ihr zusätzliches 5 Prozent Rabatt: EFNEWD3MSERIES (EcoFlow-Store) und 4XDFM6OH (Amazon).