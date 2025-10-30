Vor wenigen Wochen hat EcoFlow die neuen TRAIL-Serie vorgestellt. Dabei handelt es sich um neue tragbare DC-Powerstationen. DC steht dabei für „Direct Current“ und somit für Gleichstrom. Kurzum: Es handelt sich um reine Gleichstrom-Powerstationen, Wechselstrom kann nicht abgegriffen werden. Die neue TRAIL-Serie umfasst TRAIL 200 DC, TRAIL 300 DC und TRAIL Plus 300 DC. Die ersten beiden Modelle sind bereits erhältlich, das zuletzt genannte Modelle startet in Kürze in den Verkauf. Die Modelle unterscheiden sich in der Kapazität sowie in den Funktionen. Wir haben uns EcoFlow TRAIL 300 näher angeschaut und möchten euch die neue TRAIL-Serie noch einmal etwas näher bringen.

Was hat es mit der neuen EcoFlow TRAIL-Serie auf sich?

Die neue EcoFlow TRAIL-Serie wurde speziell für die Bereitstellung zuverlässiger, kompakter Stromversorgung im Freien für Camping, Overlanding, Festivals und Arbeiten abseits des Stromnetzes entwickelt. Die Produktreihe bietet vielseitige, effiziente Gleichstromversorgung in einem tragbaren Formfaktor. Beim Unboxing waren wir in der Tat verwundert, wie klein und kompakt TRAIL 300 DC ist. Dieses exakte Modell aus der Serie haben wir uns nämlich näher angeguckt.

ECOFLOW TRAIL 300 DC Tragbare Powerstation, 288 Wh Ultraleichte LFP-Batterie, 300 W Solargenerator,... Ultraleicht für Backpacking Abenteuer: Wiegt nur 2,58 kg – kaum spürbar im Rucksack! 48 %...

Effiziente reine DC-Leistung & 288 Wh Kapazität: Ultralange Standby-Zeit, Leistungsverlust ≤ 5 %...

TRAIL 300 DC misst gerade einmal 167 x 115 x 166mm und wiegt dabei nur 2,58kg. Danke eines kleinen Riemens kann TRAIL 300 DC komfortabel und mit nur einem Handgriff von A nach B transportiert werden. In Kürze wird EcoFlow optional noch eine Umhängetasche anbieten. Ob man diese allerdings benötigt, sei mal dahingestellt.

TRAIL 300DC bietet eine Kapazität von 288Wh (90.000mAh) und liefert eine Gesamtleistung von 300W (140 W max. pro Anschluss, einschließlich 12 V Kfz-Steckdose). Dies dürfte für 90 Prozent aller wichtiger Outdoor-Geräte geeignet sein. Die Powerstation setzt auf fünf Anschlüsse, dazu zählen 2x USB-A (2x 12W), 2x USB-C (2x 140W) und einen 12V Autoladestecker (120W).

Drei verschiedene Lade-Möglichkeiten stehen zur Auswahl. Ihr könnt die DC-Powerstation über USB-C (2x 140W), über den integrierten Solaranschluss (max. 110W) sowie über den Autoladestecker (110W) aufladen.

EcoFlow wirbt damit, dass die TRAIL-Serie besonders kompakt und leicht ist. In der Tat ist TRAIL 300 DC 27 Prozent leichter und 48 Prozent kleiner als EcoFlow RIVER 3 im vergleichbaren Kapazitätsbereich.

Ein paar Beispiele haben wir natürlich auch für euch, welche Geräte ihr über TRAIL 300 DC aufladen bzw. mit Strom versorgen könnt. Wir denken zum Beispiel an das Aufladen eures Smartphones oder Tablets, an Campinglampen, an eine Luftpumpe beim Camping, an eine Drohne, Stirnlampen, Kameras, Lautsprecher, eine kleine elektrische Kühlbox oder was auch immer.

Blicken wir noch einmal detaillierter auf die Möglichkeiten, wie ihr TRAIL 300 DC aufladen könnt. Verwendet ihr 2x 140W per USB-C, so erreicht ihr 80 Prozent in 69 Minuten. Mit 1x 140W erreicht ihr 80 Prozent in 1,9 Stunden. 2,6 Stunden dauert es, wenn ihr die Powerstation mit 1x 100W aufladet. Wenn ihr TRAIL 300 DC per Solar mit 110W aufladet, so erreicht ihr 80 Prozent in 2,4 Stunden (100 Prozent in 3,1 Stunden). Mit 40W per Solarladung dauert es 3,9 Stunden. Über die KFZ-Ladung sind es mit 110W ebenfalls 3,1 Stunden, bis zu die Powerstation komplett geladen habt. Von 0 auf 80 Prozent geht es dann in 2,4 Stunden.

Denkt ihr über die Anschaffung einer mobilen Powerstation nach und benötigt ihr reinen Gleichstrom, um eure Geräte mit Strom zu versorgen, so zieht EcoFlow TRAIL 300 DC in jedem Fall die engere Auswahl. Die Anschlüsse geben euch die notwenige Flexibilität, eine Vielzahl an Geräten aufzuladen und mit 288Wh könnt ihr Smartphone, Tablet und Co. schon einige Male aufladen. Die maximale Entladeleisitung beträgt 300W.

Unterwegs kann die Powerstation dank Solaranschluss mit dem passenden Solarpanel auch netzunabhängig wieder aufgeladen werden. EcoFlow setzt bei TRAIL 300 DC auf einen LFP-Akku (LiFePO4) und bietet unter anderem einen Überspannungsschutz, Überlastschutz und Überhitzungsschutz.

Frühbesteller erhalten TRAIL 300 DC inkl. eines USB-C Ladegeräts bei Amazon oder im EcoFlow-Store für nur 179 Euro. Dort stehen auch verschiedene Bundles und die anderen Modelle zur Auswahl.

