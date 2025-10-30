Apple hat die komplette iPhone 17 Generation in sein Self Service Reparaturprogramm aufgenommen. Wer sein iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max oder das neue iPhone Air selbst reparieren möchte, kann ab sofort Ersatzteile bestellen und die offiziellen Reparaturanleitungen nutzen.

iPhone-Reparatur selber durchführen

Die Palette der verfügbaren Komponenten reicht von Akkus über Kameras bis hin zu Displayglas und Mikrofonen. Die passenden Anleitungen liefert Apple direkt über sein Self Service Reparatur Portal mit.

Um den selbständigen Reparaturprozess zu starten, empfiehlt Apple, zuerst die Reparaturanleitung zu lesen. Anschließend könnt ihr den Ersatzteile-Store besuchen und die erforderlichen Komponenten sowie Werkzeuge bestellen. Für ausgewählte Reparaturen erhalten Kunden eine Gutschrift, wenn sie ein ausgetauschtes Teil zum Recycling zurücksenden. Apple lässt den Shop zwar von einem Drittanbieter betreiben, garantiert aber, dass es sich ausschließlich um Originalteile und zugelassenes Werkzeug handelt.

Weitere Informationen bietet Apple auf der Webseite zur Self Service Reparatur.

Nur für Profis

So verlockend das Konzept klingt, so ernüchternd fällt für viele Nutzer die Realität aus. Die meisten Reparaturen sind schlichtweg zu komplex für durchschnittliche Nutzer, selbst wenn die Anleitung noch so detailliert ist. Auch Apple merkt an, dass sich das Reparaturprogramm an Personen richtet, die sich mit der Reparatur von Elektronikgeräten bereits auskennen. Einige der Reparaturanleitungen enthalten auch Hinweise zu möglichen Sicherheitsrisiken. Dazu kommen saftige Preise für die Originalteile, die den wirtschaftlichen Vorteil schnell zunichtemachen.

Für Kunden ohne Reparaturerfahrung bleibt die Inanspruchnahme eines professionellen, autorisierten Apple Service Provider mit zertifizierten Technikern die empfohlene und sicherste Option. In den letzten Jahren hat Apple die Anzahl der Standorte zur Reparatur mit Zugang zu Originalteilen, Werkzeugen und Schulungen kontinuierlich ausgebaut, darunter mehr als 5.000 unabhängige Reparaturanbieter und ein weltweites Netzwerk von rund 5.000 autorisierten Apple Service Providern.