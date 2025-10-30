Apples neues M5 iPad Pro ist ein beeindruckendes Stück Technik. Es ist mit 5,1 Millimetern unfassbar dünn und leichter als je zuvor. Doch genau diese extreme Schlankheit führt zu einem Problem, das die Reparaturspezialisten von iFixit in ihrem neuesten Teardown als „Reparatur-Paradoxon“ bezeichnen.

Der Weg ins Innere

Das größte Hindernis ist und bleibt der Einstieg in das iPad Pro. Um an Komponenten wie den Akku oder die Hauptplatine zu gelangen, gibt es nur einen Weg. Dieser führt direkt durch das teure und empfindliche Tandem OLED Display. Der Bildschirm ist stark verklebt und das Öffnen erfordert Hitze, Geduld und ein sehr ruhiges Händchen.

iFixit beschreibt den Vorgang als extrem riskant. Die Toleranzen sind minimal und ein kleiner Fehler kann das Display oder andere Bauteile unwiderruflich zerstören. Für die meisten Nutzer, die nur einen Akkutausch vornehmen wollen, ist dies eine fast unüberwindbare Hürde.

Ein Funken Hoffnung

Hat man das Display einmal unbeschadet entfernt, zeigt sich ein überraschend einladendes Bild. Apple hat beim Akku Fortschritte gemacht. Anstelle von hartnäckigem Klebstoff sichern nun Zuglaschen die Batterie. Diese sind zwar etwas fummelig zu erreichen, erfüllen aber ihren Zweck. Der Akkutausch selbst ist damit deutlich einfacher als bei vielen früheren iPad-Generationen.

Ein weiterer positiver Punkt ist der USB-C-Anschluss. Dieser ist modular verbaut und lässt sich austauschen. Angesichts der Tatsache, dass Anschlüsse oft durch Verschleiß oder Unfälle beschädigt werden, ist das eine sehr willkommene Designentscheidung.

Das „Reparatur-Paradoxon“

iFixit bemängelt, dass Apple ein Gerät konstruiert, das fast unmöglich zu öffnen ist. Gleichzeitig erweitert das Unternehmen aber sein Self Service Reparaturprogramm. So bietet Apple mittlerweile offiziell Anleitungen, Ersatzteile und sogar Leihwerkzeuge für iPad-Reparaturen an. Apple gibt also Nutzern die Werkzeuge an die Hand, um Reparaturen selbst durchzuführen, die physische Konstruktion des Geräts macht diese Reparaturen aber so schwierig, dass sie nur von Profis durchgeführt werden sollten.

Am Ende vergibt iFixit bezüglich der Reparierbarkeit eine Wertung von 5 von 10 Punkten. Solange der Akku (die Komponente, die am häufigsten ausfällt) hinter einer so großen Hürde steckt, will iFixit nicht von einer guten Reparierbarkeit sprechen. Das M5 iPad Pro ist jedoch nach wie vor ein technisches Meisterwerk.

Nachfolgend das Teardown-Video von iFixit: