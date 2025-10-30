Erst kürzlich hat die Telekom über den Ausbau ihres Glasfasernetzes informiert, nun ist das Mobilfunknetz an der Reihe. Im abgelaufenen Monat September hat das Bonner Unternehmen 134 neue Mobilfunkstandorte errichtet und gleichzeitig die Kapazitäten an weiteren Standorten erhöht.

Telekom: 134 neue Mobilfunkstandorte im September 2025

Die Telekom arbeitet weiter am Ausbau ihres Mobilfunknetzes. Insgesamt wurden im September 134 neue Mobilfunkstandorte in Betrieb genommen. An 466 bestehenden Standorten hat die Telekom die Kapazität erhöht. Die meisten neuen Standorte wurden in Bayern (30) in Betrieb genommen, gefolgt von Nordrhein-Westfalen (19). In Baden-Württemberg und Hessen gingen jeweils 14 Standorte an den Start. Auf der besonders schnellen 3,6 GHz-Frequenz funken bundesweit jetzt mehr als 17.000 5G-Antennen mit Download-Geschwindigkeiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde. Aktuell können bundesweit rund 99 Prozent der Haushalte auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen. Die Haushaltsabdeckung bei 4G liegt bei nahezu 100 Prozent.

Die Telekom arbeitet derzeit am Aufbau eines Ultra-Kapazitätsnetzes. Durch die Kombination verschiedener Maßnahmen werden zukünftig 90 Prozent der Standorte eine Download-Kapazität von 1 Gigabit pro Sekunde pro Zelle bieten. So setzt das Unternehmen unter anderem auf Low-Band-Frequenzen (700, 800 und 900 MHz). Diese beten hohe Reichweite und bieten eine gute Netzabdeckung, auch in Gebäuden. . 90 Prozent der Standorte erhalten zusätzlich Mid-Band-Frequenzen (1.500, 1.800 und 2.100 MHz). Bei diesem Frequenzen stehen hohe Übertragungsgeschwindigkeiten und niedrige Reaktionszeiten im Fokus. An Verkehrsknotenpunkten kommt gezielt das 3,6-GHz-Band zum Einsatz.