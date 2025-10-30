WhatsApp hat heute bekannt gegeben, dass der Messenger die Wiederherstellung von Backups vereinfacht. WhatsApp dstartet en Rollout für die Unterstützung von Passkeys bei Backups. Damit könnt ihr euer Backup nicht mehr nur mit einem Passwort oder einem Verschlüsselungsschlüssel, sondern per Fingerabdruck, Gesichtsabdruck oder Code eurer Displaysperre wiederherstellen.

WhatsApp unterstützt jetzt Passkeys für Backups

In den letzten Jahren haben wir mehrfach betont, wie wichtig Backups sind. Dies gilt für Smartphones, Computer, Tablets, Apps, Chats oder was auch immer. Falls ihr ein Gerät mal verliert, so sind zumindest die Daten gesichert.

Backups sind bei WhatsApp schon lange an der Tagesordnung. Seit 2021 sind diese auch Ende-zu-Ende verschlüsselt. Ab sofort ist es einfacher denn je, eure Chat-Backups zusätzlich zu schützen – mit der neuen Passkey-Verschlüsselung. Diese steht zumindest ersten Nutzern bereit. In den kommenden Wochen und Monaten wird die Funktion allen Nutzern zur Verfügung gestellt.

Mit Passkeys könnt ihr euren Fingerabdruck, die Gesichtserkennung oder den Code eurer Displaysperre verwenden, um eure Chat-Backups zu verschlüsseln. Ihr müsst euch also weder ein Passwort noch einen komplizierten 64-stelligen Verschlüsselungsschlüssel merken. Mit nur einem Fingertipp oder einem Blick werden eure Chat-Backups jetzt mit derselben Verschlüsselung geschützt wie eure persönlichen Chats und Anrufe auf WhatsApp.