Es halten sich weiterhin hartnäckige Gerüchte, dass Apple im nächsten Jahr ein faltbares iPhone auf den Markt bringen wird. Glaubt man den Informationen eines chinesischen Leakers, der bereits in der Vergangenheit seine guten Kontakte nachgewiesen hat, so baut Apple bereits Lagerbestände für Komponenten für das iPhone Fold auf.

Apple baut Lagerbestände für erstes faltbares iPhone auf

Weibo-Leaker Fixed Focus Digital informiert, dass Apple derzeit einen Vorrat an wichtigen Komponenten für das sogenannte iPhone Fold anlegt. Um welche Komponenten es sich dabei handelt, kann nur gemutmaßt werden. Macrumors denkt unter anderem an faltbare OLED-Displays, Titanrahmen und komplexe Scharnierbaugruppen.

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, so deutet Sies daraufhin, dass Apple in die entscheidende Vorproduktionsphase eintritt. Mit dieser testen Hersteller die Fertigung, bevor man die Massenproduktion hochfährt. Da einige dieser Komponenten lange Lieferzeiten und hohe Ausfallraten aufweisen können, trägt der frühzeitige Lageraufbau dazu bei, Risiken zu minimieren und einen reibungslosen Ablauf der späteren Markteinführung zu gewährleisten.

Gerüchten zufolge setzt Apple beim iPhone Fold auf ein 5,5 Zoll Außendisplay sowie ein 7,8 Zoll Innendisplay, eine Dual-Kamerasystem sowie Touch ID statt Face ID. Der Rahmen könnte aus einer Mischung aus Titan und Aluminium bestehen. Im aufgeklappten Zustand soll das Gerät gerade einmal 4,5mm dick sein. Damit wäre es dünner als das iPhone Air. Das iPhone Fold könnte im Herbst 2026 als Teil der iPhone 18 Familie angekündigt werden.