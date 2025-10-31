Apple hat gestern Abend die Geschäftszahlen für das abgelaufenen Quartal (Juli, August, September 2025) bekannt gegeben. Mit über 100 Milliarden Dollar konnte das Unternehmen einen neuen Umsatzrekord für ein September-Quartal erreichen. Auch für das aktuell laufende Weihnachtsquartal erwartet Apple rosige Zeiten.

Apple erwartet bestes Weihnachts-Quartal der Unternehmensgeschichte

Im Rahmen des Conference Calls zur Bekanntgabe der Apple Quartalszahlen hat Apple CEO Tim Cook einen selten Ausblick auf Apples Erwartungen für das aktuell laufende Quartal gegeben. Demnach erwartet Apple einen Allzeit-Rekord-Umsatz für das Dezember-Quartal. Mit anderen Wort: Sollte die Prognosen so eintreten, so wird Apple den höchsten Quartalsumsatz in der Unternehmensgeschichte erreichen.

Cook gab folgendes zu Protokoll

Wir sind unglaublich begeistert von der Stärke, die wir in all unseren Produkten und Dienstleistungen sehen. Wir erwarten, dass der Umsatz im Dezemberquartal der beste aller Zeiten für das Unternehmen und der beste aller Zeiten für das iPhone sein wird.

Apple erwartet, das der Umsatz im fiskalischen Q1/2026 im Jahresvergleich um 10 bis 12 Prozent steigt. Der iPhone-Umsatz soll zweistellig wachsen. Der erwartete Umsatzrekord wird unter anderem auf das neue iPhone 17 Lineup zurückgeführt. Demnach habe Apple eine überwältigende Resonanz zur iPhone 17 Familie erhalten und kämpft derzeit noch mit Lieferengpässen.