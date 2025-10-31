Der Oktober liegt hinter uns und mit großen Schritten bewegen wir uns auf das Weihnachtsfest 2025 zu. Zahlreiche Unternehmen bereiten sich auf den Jahresendspurt vor und so werden wir in den kommenden Wochen zahlreiche Top-Listen, Jahrescharts, Rückblicke etc. erleben. Apple TV gibt nun einen Ausblick, welche Original-Serien und -Filme für die diesjährige Weihnachtszeit bereitstehen bzw. neu auf dem Video-Streaming-Portal starten.

Apple TV bewirbt zahlreiche Originals für die Weihnachtszeit

Apple TV läutet langsam aber sicher die schönste Zeit des Jahres mit einem umfangreichen Programm für die ganze Familie ein. Darunter das brandneue Weihnachtsspecial „Der erste Schnee von Fraggle Rock“, das am 5. Dezember Premiere feiert, sowie die beliebten Peanuts-Klassiker „Ein Charlie Brown Thanksgiving“ und „Ein Charlie Brown Weihnachten“, die am 15. und 16. November bzw. am 13. und 14. Dezember kostenlos gestreamt werden können. Pünktlich zu den Feiertagen gibt es außerdem die Premiere der Actionkomödie „The Family Plan 2“ am 21. November und die weltweite Streaming-Premiere von Apples rekordverdächtigem Blockbuster „F1 – Der Film“ am 12. Dezember.

Dies ist allerdings noch längst nicht alles, was uns weihnachtliches auf Apple TV erwartet. Es starten weitere Weihnachts-Special bzw. es stehen Specials der letzten Jahre auf Abruf bereit. Dazu gehören der BAFTA-prämierte Film „The Velveteen Rabbit“, basierend auf dem legendären Kinderbuchklassiker; „Hannah Waddingham: Home For Christmas“ mit dem Emmy-prämierten Star aus „Ted Lasso“; die erfolgreiche Musical-Komödie „Spirited“ mit Will Ferrell, Ryan Reynolds und Octavia Spencer; „Mariah Careys magisches Weihnachtsspecial“ mit der Königin von Weihnachten; das Oscar-prämierte Special „Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd“; und „A Carpool Karaoke Christmas“, das Weihnachtsevent aus der mehrfach Emmy-prämierten Serie „Carpool Karaoke“.

Zuschauer können außerdem eine Vielzahl von Apple TV-Specials und Weihnachtsfolgen beliebter Serien streamen, darunter “Frog and Toad: Christmas Eve”; “Sago Mini Friends: New Year’s Steve”; “Eva the Owlet: Eva’s Moon Wish”; “Shape Island: The Winter Blues”; “I Want a Dog for Christmas, Charlie Brown”; “Interrupting Chicken: A Chicken Carol Holiday Special”; “Pretzel and the Puppies: Merry Muttgomery!”; “The Snoopy Show: Happiness is the Gift of Giving” Holiday Collection; und “Fraggle Rock: Night of the Lights.”

Premieren

15. bis 16. November: “A Charlie Brown Thanksgiving” (kostenlos im Stream) 21. November: “The Family Plan 2” 05. Dezember: “The First Snow of Fraggle Rock” 12. Dezember: „F1 – der Film“ 13. bis 14. Dezember: “A Charlie Brown Christmas” (kostenlos im Stream)

Schon jetzt auf Apple TV verfügbar