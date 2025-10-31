Passend zum Halloween-Wochenende startet Amazon wieder eine neue 99 Cent Leih-Aktion. Wie gewohnt können Prime-Mitglieder viele Hits günstig leihen. Mit dabei sind dieses Mal jede Menge Horror-Filme, darunter „The Ugly Stepsister“, „Until Dawn“ und „Death of a Unicorn“. Doch nicht nur Horror-Fans kommen auf ihre Kosten. So bietet Amazon noch viele andere aktuelle Hits.

Amazon Prime Video: Filme leihen für je 99 Cent

Im Rahmen der Aktion können Prime-Mitglieder ausgewählte Filme zum Sonderpreis von je 99 Cent ausleihen. Nach der Ausleihe habt ihr 30 Tage Zeit, den Film erstmals zu starten. Ab dem ersten Abspielen des Videos bleiben euch dann 48 Stunden, um den Film anzuschauen.

Wie so oft bei Amazon-Aktionen gilt auch hier: Nur Prime-Mitglieder können die Schnäppchen nutzen. Falls ihr noch kein Prime-Mitglied seid, könnt ihr euch jedoch ganz einfach anmelden und den Dienst 30 Tage lang kostenlos testen. Falls ihr danach kein Interesse an einer längerfristigen Mitgliedschaft habt, könnt ihr das Test-Abo problemlos direkt wieder kündigen.

Die Auswahl ist wieder groß und vielseitig, sodass für jeden Filmgeschmack etwas dabei sein sollte. Die vollständige Liste der 99 Cent Leihfilme gibt es bei Amazon. Es lohnt sich, das Angebot durchzuscrollen. Nachfolgend haben wir einige aktuelle Empfehlungen aus der Aktion für euch:

The Ugly Stepsister (2025, Horror, IMDb 7,0)

„Elvira (Lea Myren) hat genug vom Dasein im Schatten ihrer bildhübschen Stiefschwester Agnes (Thea Sofie Loch Næss). Um die Blicke von Prinz Julian (Isac Calmroth), dem begehrtesten Junggesellen des gesamten Königreichs, auf sich zu ziehen, ist ihr jedes Mittel recht. Unter Einsatz von Blut, Schweiß und Tränen schreckt Elvira vor nichts zurück, um den Prinzen für sich zu gewinnen.“

Besetzung: Lea Myren, Ane Dahl Torp, Thea Sofie Loch Næss, Flo Fagerli, Isac Calmroth, Malte Gårdinger, Ralph Carlsson, Isac Aspberg, Albin Weidenbladh, Oksana Czerkasyna u. a.

Hotel Transsilvanien (2012, Kinder/Animation, IMDb 7,0)

„Willkommen im Hotel Transsilvanien, dem luxuriösen 5-Sterne-Resort von Dracula, in dem Monster mit ihren Familien eine Auszeit von den Menschen nehmen können. Eines Tages lädt Dracula (Rick Kavanian) seine besten Freunde – Frankenstein nebst Gattin, die Mumie Murray, den Unsichtbaren Griffin und den Werwolf Wayne – zum 118. Geburtstag seiner Tochter Mavis (Josefine Preuß) ein.“

Besetzung (Originalton): Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez, Kevin James, Fran Drescher, Steve Buscemi, Molly Shannon, David Spade, Cee-Lo Green, Jon Lovitz, Chris Parnell u. a.

Black Bag – Doppeltes Spiel (2025, Drama, IMDb 6,7)

„Von Regisseur Steven Soderbergh stammt das packende Spionagedrama Black Bag – Doppeltes Spiel über die legendären Geheimdienstagenten George Woodhouse und seine geliebte Ehefrau Kathryn. Als sie verdächtigt wird, die Nation zu verraten, sieht sich George mit der höchsten aller Prüfungen konfrontiert: Hält er seiner Ehe oder seinem Land die Treue?“

Besetzung: Michael Fassbender, Cate Blanchett, Marisa Abela, Tom Burke, Naomie Harris, Regé-Jean Page, Pierce Brosnan u. a.

Irenas Geheimnis (2025, Krieg/Drama, IMDb 6,7)

„Die junge Polin Irena Gut riskiert im Zweiten Weltkrieg ihr Leben, um zwölf Juden am unwahrscheinlichsten Ort vor den Nazis zu verstecken: Im Haus eines Wehrmachts-Majors…“

Besetzung: Sophie Nélisse, Dougray Scott, Andrzej Seweryn, Maciej Nawrocki, Eliza Rycembel u. a.

Willkommen in den Bergen (2025, Drama/Komödie, IMDb 6,5)

„Ihrer kleinen Dorfschule in den Abruzzen droht nach über 100 Jahren die Schließung. Aber eine resolute Vizedirektorin und ein idealistischer Lehrer aus Rom verfolgen die Weltpolitik. Wenn es ihnen gelingt, ukrainische Flüchtlingsfamilien im Dorf anzusiedeln, wäre ihre Schule gerettet – und damit auch ihre Dorfgemeinschaft…“

Besetzung: Antonio Albanese, Virginia Raffaele u. a.

Poison: Eine Liebesgeschichte (2025, Drama, IMDb 6,3)

„Es wird das bewegende Aufeinandertreffen von Lucas und Edith neun Jahre nach ihrer Trennung erzählt. Im Laufe des Tages werden sie mit der Vergangenheit konfrontiert und durchleben Gefühle der Liebe und Hoffnung, aber auch der Trauer und alter Ressentiments.“

Besetzung: Tim Roth, Trine Dyrholm u. a.

Death of a Unicorn (2025, Horror/Komödie, IMDb 5,9)

„Ein Vater (Paul Rudd) und seine Tochter (Jenna Ortega) stoßen auf dem Weg zu einem Wochenendausflug versehentlich mit einem Einhorn zusammen, welches dabei stirbt. Sein milliardenschwerer Chef (Richard E. Grant) will die wundersamen heilenden Eigenschaften der Kreatur nutzen.“

Besetzung: Jenna Ortega, Paul Rudd, David Pasquesi, Anthony Carrigan, Richard E. Grant, Téa Leoni, Will Poulter, Jessica Hynes, Denise Delgado, Kathryn Erbe u. a.

V/H/S/Beyond (2025, Horror, IMDb 5,8)

„Diese Tapes entfesseln den ultimativen SciFi-Horror! Spezialkräfte der Polizei auf der Suche nach verschwundenen Babys erleben Schrecken jenseits der Vorstellungskraft. Zwei Paparazzi bezahlen teuer für das Einbrechen in das Anwesen eines Stars. Ein Flugzeug mit Fallschirmspringern kollidiert mit einem UFO. Und Verschwörungstheorien über mysteriöse Lichter in der Wüste sind zu nah an der Wahrheit.“

Besetzung: Brian Baker, Thom Hallum, Phillip Andre Botello, Dane DiLiegro, Mitch Horowitz, Jolene Anderson, Alan Maxson, Wren Weichman, Jolene Andersen, James C. Burns u. a.

Until Dawn (2025, Horror, IMDb 5,7)

„Ein Jahr nach dem Verschwinden ihrer Schwester reisen Clover und ihre Freunde in das abgelegene Tal, in dem sie verschwunden ist. In dem verlassenen Besucherzentrum werden sie gejagt und ermordet, nur um festzustellen, dass sie die Nacht immer wieder durchleben – jedes Mal mit einer neuen, grausigen Bedrohung. Um der tödlichen Zeitschleife zu entkommen, müssen sie bis zum Morgengrauen überleben.“

Besetzung: Ella Rubin, Michael Cimino, Odessa A’Zion u. a.

Blood Relatives (2025, Horror/Komödie, IMDb 5,5)

„Francis ist stolzer Einzelgänger – und Vampir. Sein geordnetes Leben wird vollkommen auf den Kopf gestellt, als plötzlich Teenager Jane vor seiner Tür steht. Sie behauptet, seine Tochter zu sein. Als Beweis zeigt sie ihm ihre Reißzähne. Auf einem Road-Trip quer durchs Land muss Francis seine Tochter in das Dasein eines Vampirs einführen. Eine charmante Horror-Komödie mit Herz und Biss…“

Besetzung: Noah Segan, Victoria Moroles, Akasha Villalobos, C.L. Simpson, Ammie Masterson, Tracie Thoms, Jon Proudstar, Josh Ruben u. a.