NOMAD bringt mit dem Titanium Black V2 ein neues Premium-Armband für die Apple Watch auf den Markt. Dieses ist ab sofort in der Farbe Schwarz mit schwarzem Connector erhältlich.

NOMAD Titanium Black V2: neues Premium-Armband für die Apple Watch

NOMAD erweitert sein Sortiment für Apple Watch Armbänder um das neue Titanium Black V2 Armband. Dieses besteht aus Grad 5 Titan mit DLC-Beschichtung und kombiniert ein elegantes Design mit hoher Robustheit. Dank des magnetischen Verschlusses mit Neodym-Magneten und der anpassbaren Länge eignet es sich für den täglichen Einsatz ebenso wie für den sportlichen Gebrauch.

Alle Fakten im Überblick

Robustes Uhrenarmband aus Titan für die Apple Watch

Gefertigt aus Grad 5 Titan, welches auch in der Luft- und Raumfahrtindustrie genutzt wird

Überzogen mit diamantähnlichen Kohlenstoffschichten (DLC) zum Schutz vor Kratzern

Magnetischer Verschluss mit starken Neodym-Magneten für sicheren Halt

Inklusive passendem Werkzeug zum Verstellen der Länge des Armbands

Einheitsgröße für einen Handgelenksumfang von 130 bis 225 Millimeter

Hält einer 5-20 kgf (entspricht ca. 49-196 Newton) starken, seitlichen Krafteinwirkung stand, wenn es an der Apple Watch angebracht ist

Kompatibel mit Apple Watch Ultra, Ultra 2 sowie Apple Watch Series 7, 8 und 9 (46 / 49 Millimeter)

Das Nomad Strap Titanium Black ist ab sofort zum Preis von 218 Euro auf Amazon erhältlich.