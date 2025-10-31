NOMAD bringt mit dem Titanium Black V2 ein neues Premium-Armband für die Apple Watch auf den Markt. Dieses ist ab sofort in der Farbe Schwarz mit schwarzem Connector erhältlich.
NOMAD Titanium Black V2: neues Premium-Armband für die Apple Watch
NOMAD erweitert sein Sortiment für Apple Watch Armbänder um das neue Titanium Black V2 Armband. Dieses besteht aus Grad 5 Titan mit DLC-Beschichtung und kombiniert ein elegantes Design mit hoher Robustheit. Dank des magnetischen Verschlusses mit Neodym-Magneten und der anpassbaren Länge eignet es sich für den täglichen Einsatz ebenso wie für den sportlichen Gebrauch.
Alle Fakten im Überblick
- Robustes Uhrenarmband aus Titan für die Apple Watch
- Gefertigt aus Grad 5 Titan, welches auch in der Luft- und Raumfahrtindustrie genutzt wird
- Überzogen mit diamantähnlichen Kohlenstoffschichten (DLC) zum Schutz vor Kratzern
- Magnetischer Verschluss mit starken Neodym-Magneten für sicheren Halt
- Inklusive passendem Werkzeug zum Verstellen der Länge des Armbands
- Einheitsgröße für einen Handgelenksumfang von 130 bis 225 Millimeter
- Hält einer 5-20 kgf (entspricht ca. 49-196 Newton) starken, seitlichen Krafteinwirkung stand, wenn es an der Apple Watch angebracht ist
- Kompatibel mit Apple Watch Ultra, Ultra 2 sowie Apple Watch Series 7, 8 und 9 (46 / 49 Millimeter)
Das Nomad Strap Titanium Black ist ab sofort zum Preis von 218 Euro auf Amazon erhältlich.
- UHRENARMBAND: Das Band ist ein robustes Armband für alle 46/49-Millimeter-Versionen der Apple...
- TITAN: Das Armband ist aus Grad 5 Titan hergestellt, der auch in der Luft- und Raumfahrtindustrie...
0 Kommentare