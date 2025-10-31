Apple hat am gestrigen Abend seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlicht. Aufgrund der Tatsache, dass das Apple Geschäftsjahr und das das Kalenderquartal um drei drei Monate verschoben sind, liegen nun die Zahlen für das Q4/2025 und damit für die Monate Juli, August und September 2025 vor. In diesem Zeitraum könnte Apple einen Umsatz von 102,47 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 27,47 Milliarden Dollar erzielen.
Q4/2025: Wichtigste Informationen zu den Apple Quartalszahlen
Wie wir es von Apple gewohnt sind, hat der Hersteller nicht nur die reinen Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht, sondern auch im sogenannten Conference Call Rede und Antwort gestanden. Wir haben die wichtigsten Aussagen von Apple CEO Tim Cook und Apple Finanzchef Kevan Parekh für euch zusammengefasst:
- Der Umsatz stieg um 8 Prozent im Jahresvergleich.
- Der Gewinn pro Aktie lag bei 1,85 Dollar (Rekord für ein September-Quartal)
- Allgemeiner Umsatz-Rekord für ein September-Quartal in zahlreichen Ländern und Regionen, darunter USA, Kanada, Westeuropa, Japan und Südkorea.
- Apple konnte ein Allzeit-Umsatz-Rekord in Indien verbuchen
- Im gesamten Geschäftsjahr 2025 erzielte Apple einen Umsatz-Rekord von 416 Milliarden Dollar
- Im Geschäftsjahr 2025 verzeichnete Apple Umsatz-Rekorde beim iPhone und in der Service-Sparte
- Tim Cook spricht über den Verkaufsstart des M5 iPad Pro, M5 MacBook Pro, M5 Apple Vision Pro sowie über das neue Liquid Glass Design für alle neuen Plattformen.
- Apple betont noch einmal seine neuen AI-Funktionen, darunter Live Übersetzen und Workouts Buddy.
- Apple liegt laut Cook voll im Zeitplan, um die neue Siri im kommenden Jahr einzuführen.
- Die iPhone-Modelle erführen im abgelaufenen Quartal eine sehr hohe Nachfrage.
- Das iPhone verzeichnete im Q4/2025 einen Umsatz von 49 Milliarden Dollar (+6% im Jahresvergleich)
- Der Mac-Umsatz stieg im Jahresvergleich um13 Prozent auf 8,7 Milliarden Dollar.
- Der iPad Umsatz lag bei 7 Milliarden Dollar.
- Wearables, Home und Zubehör trugen 9 Milliarden Dollar zum Apple Umsatz bei.
- Künstliche Intelligenz und fortschrittliches maschinelles Lernen bilden den Kern leistungsstarker Gesundheitsfunktionen wie Herzfrequenzüberwachung, Sturzerkennung, Unfallerkennung und mehr.
- AirPods Pro 3 sind besonders beliebt.
- Apples Service-Sparte erreicht mit 28,8 Milliarden Dollar ein Allzeit-Hoch beim Umsatz (+15%).
- Neuer Umsatz-Rekord für den App Store, Werbung, Cloud-Dienste, Musik, Apple Pay und Apple TV.
- Apples Video-Streaming-Dienst gewann 22 Emmy Awards.
- Apple bewirbt noch einmal den neuen F1-Film, der in Kürze auf Apple TV starten wird.
- Apple Retail hat neue Stores, in Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, den USA und China eröffnet.
- Apple investiert mehr als 600 Milliarden Dollar in den kommenden Jahren in die US-Wirtschaft.
- Basis installierter Apple Produkte erreicht ein Allzeit-Hoch.
- Die Apple Marge lag bei 47,2 Prozent.
- Mac-Kundenzufriedenheit lag bei 96 Prozent in den USA.
- iPad-Kundenzufriedenheit lag bei 98 Prozent USA.
- Apple setzt seinen Vormarsch im Unternehmensbereich fort. BMW stattet Tausende von Mitarbeitern, darunter auch Fabrikarbeiter, mit iPhones aus, und Capital One erweitert sein Mac Choice-Programm um Tausende von MacBook Airs für seine gesamte Belegschaft.
- Apple erwartet für das Weihnachtsquartal eine Umsatzsteigerung von 10 bis 12 Prozent.
- Die Apple Dividende liegt bei 26 Cent pro Aktie.
