Apple hat am gestrigen Abend seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlicht. Aufgrund der Tatsache, dass das Apple Geschäftsjahr und das das Kalenderquartal um drei drei Monate verschoben sind, liegen nun die Zahlen für das Q4/2025 und damit für die Monate Juli, August und September 2025 vor. In diesem Zeitraum könnte Apple einen Umsatz von 102,47 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 27,47 Milliarden Dollar erzielen.

Q4/2025: Wichtigste Informationen zu den Apple Quartalszahlen

Wie wir es von Apple gewohnt sind, hat der Hersteller nicht nur die reinen Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht, sondern auch im sogenannten Conference Call Rede und Antwort gestanden. Wir haben die wichtigsten Aussagen von Apple CEO Tim Cook und Apple Finanzchef Kevan Parekh für euch zusammengefasst: