Apple CEO Tim Cook hat im Gepsräch mit CNBC bestätigt, dass die Entwicklung der personalisierteren Siri für die Einführung im kommenden Jahr voll im Zeitplan liegt. Allgemein wird damit gerechnet, dass die neue Siri im Frühjahr 2026 mit dem Update auf iOS 26.4 eingeführt wird. Zudem hat der Apple Chef bekräftigt, dass sein Unternehmen weitere KI-Partner in die Systeme integrieren wird.

Neue Siri liegt voll im Zeitplan

Im Rahmen der Apple Worldwide Developers Conference hat Apple die neue Siri angekündigt. Allerdings verlief die Entwicklung nicht wie gewünscht und so gab Apple im März 2025 Verzögerungen bei der Einführung bekannt. Seitdem spricht das Unternehmen von einer Einführung im Jahr 2026, ohne konkreter zu werden.

Zu den neuen Siri-Funktionen gehören ein besseres Verständnis des persönlichen Kontexts des Nutzers, die Berücksichtigung der Bildschirminhalte und detailliertere Steuerungsmöglichkeiten für einzelne Apps. Apple demonstrierte beispielsweise, wie ein iPhone-Nutzer Siri anhand von Informationen aus den Apps „Mail“ und „Nachrichten“ nach den Flug- und Essensreservierungsplänen seiner Mutter fragt.

Weitere KI-Partner geplant

Apple setzt bei Apple Intelligence auf eigenes Know-How und zusätzlich können Nutzer auf die Dienste von ChatGPT zugreifen.

In der Vergangenheit hatte das Unternehmen bereits mehrfach zu verstehen gegeben, dass man weitere KI-Partner implementieren möchte. Hier denken wir unter andrem an Google Gemini. Eine offizielle Ankündigung steht noch aus, allerdings hat Tim Cook begleitend zur Bekanntgabe der Q4/205 Quartalszahlen noch einmal bekräftigt, dass die Integration weiterer KI-Partner geplant ist.