In den letzten Jahren haben die WhatsApp-Entwickler ihren Messenger mit vielen kleinen und großen Updates weiterentwickelt. Nun steht ein weiteres größeres Update an. Dieses ist allerdings nicht primär für das iPhone gedacht, vielmehr arbeitet WhatsApp an einer Apple-Watch-App seines Messengers. Nachdem die App bislang nur intern getestet wurde, wurde das Ganze nun auf eine öffentliche Beta ausgeweitet.

WhatsApp kommt offiziell auf die Apple Watch

Im Laufe dieses Jahres hat WhatsApp seine Messenger-App auf das iPad gebracht. Nun steht die Expansion auf die Apple Watch an. WABetaInfo berichtet, dass WhatsApp über das TestFlight-Programm eine neue Beta-Version von WhatsApp für Beta-Tester zur Verfügung gestellt hat. Konkret handelt es sich um die WhatsApp Beta für iOS Version 25.32.10.71. Allerdings erhalten noch nicht alle Beta-Tester den Zugriff auf die Apple Watch App. Vielmehr taucht diese nur vereinzelt nach der Installation der Beta-Version bei Nutzern auf.

So wie die Wear OS-App ein Android-Gerät voraussetzt, muss die Apple Watch-App mit einem iPhone gekoppelt sein, damit diese funktioniert. Die Apple Watch App von WhatsApp fungiert somit als Companion-App und nicht als vollständig eigenständige Anwendung. Kurzum: Euer iPhone muss in der Nähe sein, damit ihr WhatsApp auf der Apple Watch nutzen könnt.

Mit der ersten Version der WhatsApp-App für die Apple Watch könnt ihr eine verbesserte Benachrichtigungsverwaltung erwarten, die das Lesen und Beantworten von Nachrichten mit Text und Reaktionen direkt vom Handgelenk aus so einfach wie nie zuvor macht. Die App fügt sich nahtloser in die Benutzeroberfläche der Apple Watch ein und bietet im Vergleich zu Standard-Push-Benachrichtigungen ein flüssigeres und intuitiveres Erlebnis. Ihr könnt schnell auf eingehende Nachrichten reagieren, Medien ansehen und antworten, ohne euer iPhone entsperren zu müssen. Natürlich könnt ihr auch ganz klassisch einfach nur eure Chatliste am Handgelenk öffnen und Konversationen einsehen.

Abschließend stellt sich die Frage, wie lange WhatsApp die neue Apple Watch App in der Beta-Phase testet, bevor die Neuerung für alle Nutzer freigeschaltet wird.