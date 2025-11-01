Apple könnte beim iPhone 18 Pro mit ungewöhnlichen Farben für Aufmerksamkeit sorgen. Der bekannte Leaker „Instant Digital“ hat auf Weibo drei mögliche Optionen genannt: Kaffeebraun, Lila und Burgunderrot. Zumindest eine dieser Varianten soll im kommenden Jahr tatsächlich erscheinen.

Mögliche Farben für das iPhone 18 Pro

Ein kaffeebraunes iPhone hat es in dieser Form noch nie gegeben. Die Farbe würde sich als natürlicher Nachfolger des goldenen iPhone XS oder der aktuellen Farbe Titan Wüstensand anbieten. Kaffeebraun wirkt dabei wahrscheinlich erdiger und dunkler als die bisherigen Optionen. Burgunderrot kombiniert ein kräftiges Rot mit Anteilen von Braun oder Lila und erinnert an einen tiefen Weinton. Lila gab es zwar schon beim iPhone XR, 11, 12 und 14, doch in abgedunkelter Form könnte Apple hier einen wärmeren Akzent setzen.

Was definitiv nicht kommen soll, ist eine schwarze Farboption. Mit dem iPhone 17 Pro hat Apple erstmals auf eine schwarze oder graue Variante verzichtet und stattdessen auf Silber, Tiefblau und Cosmic Orange gesetzt.

Technisch wird das iPhone 18 Pro voraussichtlich mit dem A20-Chip auf Basis von TSMCs 2-Nanometer-Fertigung ausgestattet sein. Außerdem erwarten Experten eine Hauptkamera mit variabler Blende, Apples C2-Modem sowie eine überarbeitete Taste für die Kamerasteuerung. Der Launch ist für Herbst 2026 geplant.