Die Telekom sichert sich erneut den ersten Platz im Computer Bild-Mobilfunknetztest und damit die 14. Auszeichnung in Serie. Das Bonner Unternehmen erhielt die Gesamtnote „sehr gut (1,1)“ und überzeugt die Tester mit herausragenden Leistungen bei 5G-Geschwindigkeit, Netzabdeckung und Verbindungsstabilität. Computer Bild lobt das „rasante 5G in Stadt und Land“ sowie kurze Ladezeiten und niedrige Latenz.

Flächendeckender Ausbau als Erfolgsrezept

Mathias Poeten, Mobilfunknetzchef der Telekom Deutschland, betont den Qualitätsanspruch seines Unternehmens. Die Telekom investiert kontinuierlich in den Netzausbau und nimmt täglich neue Mobilfunkstandorte in Betrieb. Parallel dazu modernisiert das Unternehmen jährlich mehrere tausend bestehende Anlagen mit aktueller 5G- und LTE-Technologie. Wo möglich, werden die Standorte direkt an das Glasfasernetz angebunden. Der Ansatz soll dafür sorgen, dass Kunden nicht nur in Ballungsräumen, sondern auch auf dem Land erstklassig vernetzt sind.

Beeindruckende Geschwindigkeiten im gesamten Bundesgebiet

Die ermittelten Messergebnisse können sich durchaus sehen lassen. In Städten erreichten die Tester durchschnittlich über 250 Mbit/s, in kleineren Städten sogar mehr als 300 Mbit/s. Selbst in ländlichen Gebieten liegt die durchschnittliche Geschwindigkeit bei über 170 Mbit/s. Computer Bild bescheinigt der Telekom sowohl im 5G- als auch im LTE-Bereich ein „enorm flottes und reaktionsstarkes Netz“.

Das Netz der Telekom umfasst über 36.000 Mobilfunkstandorte und versorgt mehr als 99 Prozent der Bevölkerung mit 5G und LTE. Für den aktuellen Test erfasste Computer Bild zwischen Oktober 2024 und September 2025 rund 870.000 Datensätze aus Hintergrundmessungen sowie 590.000 manuell gestartete Speedtests. Dabei wurden über 100 Terabyte an Daten übertragen. Bewertet wurden Datenraten, Latenz, Abdeckung und Stabilität jeweils getrennt für LTE und 5G.

Den ausführlichen Mobilfunk-Test findet ihr bei Computer Bild.