Ihr habt es vielleicht den Medien entnommen. Jamaika kämpft mit den Folgen des Tropensturms Melissa. Neben zahlreichen Todesopfern verwüstete der Hurrikan zahlreiche Regionen und sorgte für enorme Sachschäden. Nun hat Apple CEO Tim Cook bestätigt, dass sein Unternehmen für die Opfer des Tropensturms spendet.

Tim Cook bestätigt: Apple spendet für Opfer des Tropensturms Melissa

Mit einem Beitrag auf X hat Apple Chef Tim Cook bestätigt, dass sein Unternehmen für die Opfer des Hurrikans Melissa spendet. Dieser wütete nicht nur in Jamaika sondern auch in weiteren karibischen Regionen, darunter Kuba und Haiti.

Konkret gab Cook folgendes zu Wort:

Unser tiefstes Mitgefühl gilt allen, die von den Zerstörungen des Hurrikans Melissa betroffen sind. Apple wird eine Spende leisten, um die Hilfsmaßnahmen vor Ort zu unterstützen.

In den letzten Jahren hat Apple bei zahlreichen Naturkatastrophen sein Unterstützung zugesagt und Geld und Sachgegenstände für die Rettungsmaßnahmen und den Wiederaufbau gespendet. Zuletzt spendete Apple unter anderem für die Opfer nach Überschwemmung in Spanien, für Hilfsmaßnahmen nach Hurrikan Milton, für Opfer des Erdbebens eines Erdbebens in Marokko, bei den Waldbränden rund um Los Angeles sowie bei den Erdbeben in Myanmar und Thailand.