Das iPhone hat sich in den USA längst als Massenprodukt etabliert und genießt besonders auf dem Heimatmarkt eine unangefochtene Spitzenposition. Während Apple zweifellos weltweit erfolgreich ist, zeigt sich die Marktführerschaft des Konzerns nirgendwo deutlicher als bei amerikanischen Jugendlichen. Die neuesten Zahlen von Piper Sandler belegen einen Trend, der für Cupertino äußerst vielversprechend ist.

88 Prozent der US-Teenager nutzen ein iPhone

Eine aktuelle Umfrage von Piper Sandler und Common Sense Media unter 10.969 amerikanischen Teenagern zeigt beeindruckende Ergebnisse. Mittlerweile besitzen 88 Prozent der Befragten ein iPhone. Zu Jahresbeginn waren es noch 85 Prozent. Android spielt bei dieser Altersgruppe kaum noch eine Rolle. Lediglich 11 Prozent der Teilnehmer geben an, ein Smartphone mit Googles Betriebssystem zu nutzen. Besonders bemerkenswert wird dieser Wert im Vergleich zur Situation vor zehn Jahren, als nur etwa die Hälfte der Jugendlichen ein iPhone besaß.

Die Entwicklung zeigt eine klare Strategie von Apple. Junge Kunden bleiben dem Unternehmen in der Regel langfristig treu. Diese Kundenbindung macht das jugendliche Segment für Cupertino besonders wertvoll. Mit einem Zufriedenheitswert von 98 Prozent unter den befragten Teenagern scheint Apple die Strategie perfekt umzusetzen.

iMessage als entscheidender Faktor

Ein wesentlicher Grund für die iPhone-Dominanz liegt in der Kommunikation über iMessage. Die charakteristischen blauen Sprechblasen sind ausschließlich Apple-Nutzern vorbehalten und haben sich in den USA zu einem sozialen Faktor entwickelt. Zwar unterstützt das iPhone mittlerweile RCS für die Kommunikation mit Android-Nutzern, doch diese Chats erscheinen weiterhin in grünen Sprechblasen. In den USA ist das ein großes Ding. Für 62 Prozent der Befragten stellt die Kompatibilität mit den Geräten ihrer Altersgenossen einen wichtigen Kaufgrund dar.

Die weiteren Zahlen sprechen für sich. 89 Prozent der befragten Teenager planen, beim nächsten Smartphone-Kauf erneut zum iPhone zu greifen. Analysten prognostizieren aufgrund dieser Entwicklung, dass Apple bis 2035 seinen Marktanteil in den USA auf 70 Prozent oder mehr steigern könnte. Die frühe Kundenbindung soll sich somit für den Konzern auch langfristig auszahlen.