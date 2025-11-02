Apple könnte bereits in den kommenden Wochen neue Versionen des Apple TV und des HomePod mini vorstellen. Bloombergs Mark Gurman deutet in seinem aktuellen „Power On“-Newsletter an, dass die Retail-Stores des Unternehmens für den 11. November eine größere Umgestaltung planen. Solche Aktionen dienen normalerweise dazu, die Ausstellungsbereiche anzupassen und neue Produkte für den Verkaufsstart am nächsten Morgen zu platzieren.

Signale für einen nahenden Start

Auf den ersten Blick könnte diese Maßnahme schlicht mit dem nahenden Weihnachtsgeschäft zusammenhängen. Allerdings sind die Lagerbestände der aktuellen Modelle inzwischen merklich knapp geworden, was typischerweise auf baldige Nachfolger hindeutet. Falls die neuen Geräte wider Erwarten dieses Jahr nicht mehr auf den Markt kommen, sollen sie laut Gurman zum Jahresstart 2026 erscheinen.

Beide Produkte sollen künftig eine zentrale Rolle bei der Präsentation der neuen Siri-Funktionen und Apple Intelligence Features übernehmen, die für das kommende Jahr angekündigt sind. Nachdem Apple während der jüngsten Quartalszahlen angedeutet hat, dass keine weiteren Mac-Modelle mehr in diesem Jahr folgen werden, gelten das Apple TV und der HomePod mini als wahrscheinlichste Kandidaten für die letzten Produktveröffentlichungen 2025.

Erwartete Neuerungen beim HomePod mini

Für den kleinen Lautsprecher steht wohl ein deutliches Upgrade an. Ein aktuellerer Chip, vielleicht der S9, soll die Basis für die kommende Version von Siri mit Apple Intelligence schaffen. Der HomePod mini würde damit spürbar reaktionsschneller. Für eine stabilere Verbindung könnte Apples WLAN-Chip mit Wi-Fi 6E oder sogar Wi-Fi 7 sorgen. Auch der Klang selbst soll profitieren. Gerüchte sprechen von einem zweiten aktiven Treiber für eine klarere Kanaltrennung und einem Treiber mit weiter Auslenkung für kräftigeren Bass. Ein verbessertes Mikrofon-Setup könnte Sprachbefehle selbst bei lauter Musik zuverlässig erkennen. Ein Schwung neuer Farben rundet das Paket vermutlich ab.

Leistungssprung für das Apple TV 4K

Das Apple TV 4K könnte sich mit einem A17 Pro Chip in ein echtes Kraftpaket im Wohnzimmer-Setup verwandeln. Zum Vergleich nutzt das aktuelle Modell noch den A15 Chip. Die erhebliche Leistungssteigerung verbessert nicht nur die Grafik in Spielen, sondern schafft auch Spielraum für zukünftige Softwarefunktionen. Hier wird Apple Intelligence und Siri eine zentrale Rolle einnehmen. Die KI könnte das Apple TV von einem reinen Streamer zu einem intuitiven Assistenten im Wohnzimmer machen. Denkbar wären Befehle wie „Zeige Komödien, die zu meiner Stimmung passen“ oder das Springen zu Szenen durch eine reine Beschreibung des Inhalts. Auch beim Apple TV dürfte der neue WLAN-Chip zum Einsatz kommen.

Wer also über eine Neuanschaffung nachdenkt, sollte sich noch etwas gedulden. Die neuen Modelle dürften nicht nur technisch aufgewertet sein, sondern auch besser in Apples wachsendes Ökosystem rund um maschinelles Lernen und Sprachsteuerung integriert werden.