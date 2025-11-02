In den letzten Monaten haben wir euch verschiedene Geräte vorgestellt, die bei uns „sportlich“ im Einsatz sind. Zunächst einmal haben wir den smarten Fahrradcomputer Wahoo ELEMNT Roam 3 ausführlich getestet und auch den Wahoo Trackr Herzfrequenz-Brustgurt „Probe getragen“. Natürlich kommen auch die Apple Watch Ultra 3 und auch die AirPods Pro 3 (hier unser AirPods Pro 3 Test) beim Joggen und Fahrradfahren zum Einsatz.

Jetzt haben wir mit dem 4iiii Precision 3+ Powermeter unser Rennrad-Training auf ein neues Level gehoben. Natürlich ist es nicht zwingend erforderlich, einen Leistungsmesser beim Rennradfahren zu verwenden, allerdings bietet es verschiedene Vorteile. Zwei Überlegungen gab es – neben dem rein sportlichen Aspekt – ein Powermeter und im Speziellen das 4iiii Precision 3+ Powermeter zu verwenden. Zum einen kann seit ein paar Jahren ein Powermeter mit der Apple Watch verbunden werden und so können Nutzer die Leistungsdaten in Echtzeit verfolgt und zudem bietet das 4iiii Precision 3+ Powermeter Unterstützung für das Apple „Wo ist?“-Netzwerk.

4iiii Precision 3+ Powermeter im Test

Allgemein

Wenn man sich mit Leistungsmessgeräten für das Rennrad beschäftigt, so landet man früher oder später auch beim Hersteller 4iiii. Dieser bietet verschiedene Modelle an. Das 4iiii Precision 3 Powermeter (ohne das +) kam für uns nicht in Frage, da das Apple „Wo ist?“-Netzwerk unterstützt wird, das 4iiii Precision 3+ Pro Powermeter bietet zwar eine beidseitige Leistungsmessung, spielt allerdings in einer anderen preislichen Liga. Schlussendlich haben wir uns für das 4iiii Precision 3+ Powermeter entschieden. Dieses Modell gibt es in der „Ride ready“-Variante und in einer Variante, die vor Ort im Werk in den Niederlanden montiert wird.

Die Variante „Am Werk vor Ort in den Niederlanden montiert“ bzw. „Factory Install“ bietet euch die Flexibilität, einen 4iiii Powermeter auf einer von euch bereitgestellten Kurbel zu installieren. Durch den individuellen Montageprozess kann PRECISION 3+ auf einer Vielzahl von Kurbelarmen angebracht werden. Ihr schickt euren Kurbelarm ein, das Powermeter wird installiert und ihr erhaltet eure Kurbel zurück. Auch wenn diese Variante zahlreiche Kurbeln unterstützt, ist die Auswahl begrenzt.

Eine größere Auswahl bietet die Variante „Ride Ready“. Für diese haben wir uns entschieden. Ihr wählt den für euch passenden Kurbelarm aus und erhaltet einen neuen Kurbelarm inkl. Powermeter zugeschickt. Sobald euer Ride Ready Precision 3+ Powermeter bei euch eintrifft, muss dieser nur noch mit dem Standard-Montageverfahren für Shimano-Kurbelgarnituren an eurem Fahrrad montiert werden.

Installation

Wie bereits erwähnt, haben wir uns für die Ride Ready Variante entschieden. Dies bedeutet, dass wir die alte Kurbel (Nichtantriebsseite) deinstallieren und die neue Kurbel installieren mussten. Grundsätzlich ist dies kein Hexenwerk. Zwei kleine Schrauben mittels Imbusschlüssel lösen, kleine Plastik-Sicherungsnase entriegeln, Kunsstoffkappe an der Aufnahme entfernen und den Kurbelarm abziehen. Die neue Kurbel wird dann in umgekehrter Reihenfolge wieder installiert. Die reine Hardware-Installation ist innerhalb weniger Minuten erledigt.

Anschließend geht es softwareseitig weiter. Vier Aspekte haben wir dabei abgearbeitet. Wir haben die 4iiii App aus dem App Store heruntergeladen und installiert, wir haben das Powermeter mit unserem Wahoo ELEMNT Roam 3 verbunden. Wir haben 4iiii Precision 3+ mit der Apple Watch verbunden und zudem wurde der Leistungsmesser im Apple „Wo ist?“-Netzwerk eingebunden. Aber immer der Reihe nach.

Die 4iiii App haben wir klassisch über den App Store heruntergeladen und das Powermeter über die App eingebunden. Bevor das Powermeter von der App (oder vom Fahrradcomputer etc.) erkannt werden kann, müsst ihr diesen „aktivieren“. Hierfür dreht ihr die Kurbel drei, vier Mal im Kreis. Erst dann ist dieser aktiviert und kann per Bluetooth/ANT+ verbunden werden. Über die 4iiii App könnt ihr nach Firmware-Updates suchen (in unserem Fall lag kein Update vor) oder Trainings starten. Trainings können dann mit Strava synchronisiert werden. Die Trainings-Funktion der App haben wir allerdings nicht genutzt.

Auf identische Art und Weise haben wir 4iiii Precision 3+ auch mit dem Wahoo ELEMNT und mit der Apple Watch (Einstellungen -> Bluetooth -> Gesundheitsgeräte) verbunden. Im letzten Schritt haben wir unser neues Powermeter noch mit dem Apple „Wo ist?“-Netzwerk verbunden. Ihr öffnet die „Wo ist`“-App auf eurem iPhone wählt -> Objekte -> (+) und anschließend „Anderes Objekt“ aus. Damit euer neuer Kurbelarm gefunden werden kann, müsst ihr dreimal die CR2032 Batterie entnehmen und wieder einlegen. Erst dann kann das neue Objekt gefunden und hinterlegt werden. In unseren Test benötigen wir allerdings vier oder fünf Versuche (oder wir haben etwas falsch gemacht), bis die „Wo ist?“-App das neue Powermeter gefunden und registriert hat.

Nun müsst ihr das Powermeter noch kalibrieren. Dies könnt ihr über die Apple Watch, den Fahrradcomputer oder die 4iiii erledigen. Im Grunde ist damit die Installation abgeschlossen und euch stehen alle Optionen offen. Zeichnet ihr euer Training über die Apple Watch und die dortige Workout-App auf? Habt ihr einen modernen Fahrradcomputer, mit dem ihr euer Powermeter koppeln könnt? Nutzt ihr die 4iiii-App für euer Training? Oder setzt ihr auf eine andere Trainings-App, um euer Rennrad-Training aufzuzeichnen? Wir sind zuletzt „parallel gefahren“ und haben sowohl die Apple Watch als auch Wahoo ELEMNT ROAM 3 beim Training mitlaufen lassen. Stellt nur sicher, dass nicht alles doppelt in Apple Health bzw. in der Apple Fitness-App registriert wird.

Technische Daten

Typ: Nichtantriebsseite

Apple Wo ist: wird unterstützt

ANT+ & Bluetooth Smart: wird unterstützt

Genauigkeit von +/-1 %

Automatische Untergrunderkennung: wird unterstützt

Radspezifische Kennzahlen: wird unterstützt

CR2032 Knopfzelle

Batterielebensdauer: bis 800 Stunden

Wasserdichtigkeit: IPx7

Trittfrequenzbereich: 30 – 170 rpm

Leistungsmessbereich: 0 – 4,000 W

Profil: 5,5 mm

Gewicht: 9 g

Betriebstemperatur: 0 – 50 ºC

Lagertemperatur: -40 – 60 ºC

3 Jahre Garantie

4iiii Precision 3+ Powermeter im Einsatz

Die ersten Trainingsrunden mit dem Fahrrad haben wir trotz Herbst-Wetters bereits erfolgreich hinter uns gebracht. Vor dem jeweiligen Training solltet ihr eine Kalibrierung durchführen, idealerweise, wenn sich euer Fahrrad für rund 15 Minuten an die Outdoor-Temperatur gewöhnt hat. Ihr solltet das Fahrrad vor dem Training rausstellen, kurz warten und die Kalibrierung durchführen.

Während des Trainings werdet ihr feststellen, ob die angezeigten Datenfelder zu euren Vorlieben passen. Diese könnt ihr beispielsweise für Wahoo ELEMNT Roam 3 bequem über die Wahoo-App konfigurieren. Hier stehen allerhand Messfelder zur Auswahl. Neben der Leistungsanzeige kann euch das Powermeter auch zum Beispiel die Trittfrequenz liefern. Diese lassen wir uns zur besseren Orientierung neben der Geschwindigkeit, zurückgleiten Strecke, Workout-Dauer etc. ebenfalls anzeigen.

Die Leistungsdaten werden bei uns als 3 Sekunden Daten angezeigt. Grundsätzlich sind die Leistungsdaten ziemlich sprunghaft, so dass es durchaus Sinn macht, eine geglättete Durchschnittsanzeige für 3 Sekunden zu nutzen. Diese ist deutlich stabiler und vollkommen ausreichend als eine Anzeige, die sprunghaft jede Millisekunde hin und her springt.

Das 4iiii Precision 3+ Powermeter setzt auf eine automatische Untergrunderkennung. Das bedeutet, dass automatisch die Untergrundbeschaffenheit erkannt wird, auf der ihr unterwegs seid, und dies sorgt für eine bessere Qualität der gesendeten Trittfrequenz- und Leistungsdaten.

Wenn das Wetter oder die Temperaturen ein Rennrad-Training im Freien nicht mehr zulassen und ihr einfach bei niedrigen Temperaturen keine Lust mehr auf ein Outdoor-Trainig habt, dann kann euer 4iiii Powermeter mit allen beliebten Indoor-Trainingsapps wie Zwift, TrainerRoad, Wahoo SYSTM, Rouvy und vielen anderen verwendet werden. Verbindet das Powermeter einfach über ANT+ oder Bluetooth mit eurer bevorzugten Trainingsapp, stellt euer Fahrrad auf einen Rollentrainer und schon kann das Training losgehen.

Fazit

An dieser Stelle möchten wir keine Diskussion lostreten, ob man ein Powermeter für ein Rennrad-Training benötigt, oder nicht. Für uns steht in jedem Fall fest, dass ambitionierte Sportler ihr Training mit einem Powermeter deutlich komfortabler steuern können, indem FTP etc. gemessen werden können.

Solltet ihr über ein Powermeter nachdenken, so nehmt 4iiii Precision 3+ definitiv in die engere Auswahl. 4iiii Precision 3+ bietet euch eine einfache und durchaus kostengünstige Möglichkeit, ein Rennrad nachträglich mit einem Powermeter auszustatten. Dabei ist 4iiii Precision 3+ deutlich mehr als ein reiner Leistungsmesser. Beim Radfahren überträgt das Precision 3+ Powermeter Watt, Trittfrequenz und verbrauchte Kalorien an eine Head-Unit eurer Wahl. Und wenn der Powermeter mal nicht in Gebrauch ist, ist die „Wo ist?“-Funktion aktiviert und ihr können euch den Standort auf einer Karte anzeigen lassen. So könnt ihr euer Rennrad über das Apple „Wo ist?“-Netzwerk lokalisieren, wenn euer Fahrrad zum Beispiel gestohlen wird.

3 Jahre Garantie, bis zu 800 Stunden Batterielebensdauer und das geringe Gewicht von nur 9g runden den positiven Eindruck des Gerätes ab. Negative Aspekte zum 4iiii Precision 3+ Powermeter sind uns nicht wirklich aufgefallen. Lediglich das Einbinden ins Apple „Wo ist?“-Netzwerk hat – aus welchen Gründen auch immer – ein paar Versuche in Anspruch genommen.

Preis und Verfügbarkeit

4iiii bietet das Precision 3+ Powermeter als Factory Installed und als Ride Ready für verschieben Kurbeln und Kürbellängen zum Preis zwischen 339,99 Euro und 545,99 Euro an. Ganz günstig ist so ein And-On für euer Rennrad sicherlich nicht. Schlussendlich entscheide ihr, ob es euch das Ganze wert ist, oder eben nicht.