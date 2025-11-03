Apple bietet für verschiedene Services eine Web-Oberfläche ab. Nun hat Apple seinen App Store komplett überarbeitet und diesem eine neue Web-Oberfläche verpasst. Ihr findet Apps für iPhone, iPad, Mac und Co. an einem zentralen Ort im Netz und könnte diese durchstöbern.

Apple bringt den App Store ins Web

Apple hat soeben seinen App Store ins Web gebracht. Dieser ermöglicht es euch, Apps auf allen Plattformen zu durchsuchen und zu erforschen.

Die überarbeitete Website apps.apple.com bietet im oberen rechten Bereich ein Dropdown-System, so dass ihr zwischen den einzelnen Plattformen wechseln könnt. Ihr findet die Kategorie „Heute“ mit App- und Spielempfehlungen, Kategorien und Apple Arcade-Titeln.

Zudem gibt es eine Suche, mit der ihr gezielt nach Spielen bzw. Apps suchen könnt. Wenn ihr auf „Anzeigen“ bei einer beliebigen App oder einem Spiel im Store klickt, werden Screenshots und Informationen angezeigt. Das Design spiegelt den App Store auf den jeweiligen Plattformen wider.

Bis dato stellte Apple Webseiten für jede App und jedes Spiel im App Store zur Verfügung, aber es gab keine zentrale Anlaufstelle, um nach Inhalten zu suchen.