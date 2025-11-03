Apple hat die lang erwartete Umbenennung seines Streaming-Dienstes vollzogen. Aus Apple TV+ wird schlicht Apple TV. Die Änderung ist seit heute auf der offiziellen Webseite sichtbar und verspricht uns noch weitere Neuerungen.

Das Rebranding ist offiziell

Begleitet wird das Rebranding von einem kurzen YouTube-Video, das ein farbenfrohes, animiertes Apple TV Logo zeigt. Auffällig ist der eigens komponierte Sound von Finneas, dem mehrfach Grammy-prämierten Produzenten und Bruder von Billie Eilish. Der Titel des Videos verspricht: „This is just the beginning.“ Uns erwartet womöglich mehr als nur ein Rebranding.

Bisher stand das „+“ bei Apple TV+ als Synonym für die „Apple Originals“. Die Umbenennung in das schlichtere Apple TV könnte ein strategischer Schritt sein, um die App und den Dienst als den zentralen Ort für viele verschiedene Videoinhalte zu positionieren. Dies könnte eine stärkere Integration von Inhalten anderer Anbieter (wie Paramount+, Disney+ etc.) oder von Live-TV-Angeboten bedeuten. Nach dem Erfolg mit der MLS (Major League Soccer) könnte Apple weitere, globale Sportrechte einkaufen, um Apple TV zur Heimat für Live-Sport-Übertragungen zu machen. Zuletzt konnte sich das Unternehmen die Streamingrechte für die Formel 1 in den USA sichern.

Finneas zeigt sich derweil gegenüber Variety begeistert von der Zusammenarbeit. Er betont, wie sehr er es genossen habe, etwas zu schaffen, das die Werte von Apple widerspiegelt. Seine Komposition wird künftig vor jeder Apple Original Serie und jedem Film zu hören sein. Dabei existieren drei verschiedene Versionen: eine fünfsekündige Hauptversion, eine einsekündige Variante für Trailer und eine zwölfsekündige Version für Kinofilme der Apple Studios. David Taylor, Apples Head of Music, lobt Finneas für einen Sound, der sich „cineastisch und magisch“ anfühlt.

Die vollständige Umsetzung des Rebrandings läuft derzeit noch. In der TV App erscheint weiterhin die alte Bezeichnung Apple TV+. Mit den kommenden Updates auf iOS 26.1, iPadOS 26.1, tvOS 26.1 und macOS Tahoe 26.1 dürfte Apple die Umstellung dann systemweit abschließen.

Das neue Apple TV Intro gibt es auf YouTube: