Apple hat eine neue Weihnachtskampagne in Großbritannien gestartet, bei der iPad-Nutzer ihre eigenen digitalen Weihnachtsbäume gestalten können. Die besten Entwürfe werden im Dezember auf die markanten Schornsteine der Londoner Battersea Power Station projiziert.

Weihnachtsbäume auf dem britischen Apple-Hauptquartier

Moderiert wird die Aktion von Comedian Munya Chawawa. Besonders spannend wird die Zusammenstellung der finalen Ausstellung, denn neben 24 ausgewählten Publikumseinsendungen erscheinen auch Werke prominenter Künstler wie Sir Stephen Fry und David Shrigley OBE.

Es ist nicht das erste Mal, dass Apple das ehemalige Kohlekraftwerk für eine Weihnachtskampagne nutzt. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen während der Weihnachtszeit einen neuen Stop-Motion-Animationsfilm mit Wallace & Gromit auf die Londoner Battersea Power Station projiziert.

Das Kohlekraftwerk wurde 1983 stillgelegt. Aufgrund seiner Art-déco-Ausstattung und seines Status als eines der größten Ziegelgebäude der Welt gilt es als ikonisches Wahrzeichen. Das Gebäude ziert die Cover zahlreicher Musikalben britischer Pop- und Rockbands. Besonders berühmt ist das Bild auf dem Album „Animals“ von Pink Floyd, das 1977 veröffentlicht wurde und ein großes schwebendes Schwein zwischen den beiden Schornsteinen des Kraftwerks zeigt.

Heute befindet sich in der Battersea Power Station der britische Hauptsitz von Apple. Der Standort wurde unter Denkmalschutz gestellt, um die architektonische Integrität des Gebäudes bei einer eventuellen Umgestaltung zu bewahren. Das Kraftwerk beherbergt eine Mischung aus Wohnungen, Büroflächen und Einzelhandelsgeschäften, wobei Apple den Großteil der Büroflächen für seine britischen Aktivitäten nutzt. Zudem wurde die US-Botschaft in die Nähe verlegt, und es wurde eine neue U-Bahn-Station eingerichtet, um den Zugang zu erleichtern.

Teilnahme

Wer an der Weihnachtsbäume-Aktion teilnehmen möchte, hat bis zum 23. November um 23:59 Uhr Zeit, Entwürfe einzureichen. Um den Einstieg zu erleichtern, bietet Apple in allen 39 britischen Stores spezielle 30-minütige Sessions an, in denen Teilnehmer zwischen dem 6. und 22. November den Umgang mit dem iPad und Apple Pencil verfeinern können.

Wer lieber in den eigenen vier Wänden arbeitet, greift einfach auf die bereitgestellten Vorlagen zurück, die Apple zum Download anbietet. Die Sessions laufen auch nach Ende der Einreichungsfrist bis zum 22. Dezember weiter, sodass kreative Experimente während der gesamten Weihnachtszeit möglich bleiben. Die Gewinner können ihr Werk am 4. Dezember um 17 Uhr direkt an den Schornsteinen des Kraftwerks begutachten.