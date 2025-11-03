DR.SIM – eine Marke von Klarmobil – hat sein Tarifportfolio überarbeitet und die 30GB Allnet-Flat gestrichen. Diese wurde durch den neuen 70GB Tarif ersetzt. Diesen erhaltet ihr für nur 11,99 Euro pro Monat. Der Tarif kann monatlich gekündigt werden.
DR.SIM: neuer 70GB Tarif kostet nur 11,99 Euro pro Monat
Ab sofort gibt es bei DR.SIM ein neues Tarifportfolio. Der 30GB Tarif wird durch einen 70GB Tarif für nur 11,99 Euro pro Monat ersetzt. Ansonsten bleibt das Tarifportfolio unverändert. Entscheidet ihr euch für eine Laufzeit von 24 Monaten, so entfällt der einmalige Anschlusspreis.
70GB Allnet-Flat
- 70GB 5G-Datenvolumen
- bis zu 50MBit/s
- Telefon-Flat
- SMS-Flat
- Vodafone-Netz
- monatlich kündbar
- 11,99 Euro mtl.
- einmaliger Anschlusspreis: 19,99 Euro (entfällt bei 24 Monate Laufzeit)
Neben der 70GB Allnet-Flat für 11,99 Euro mtl. bietet DR.SIM noch eine 50GB Allnet für 9,99 Euro mtl. und eine 100GB Allnet-Flat für 14,99 Euro mtl. an.
70 GB im Monat? 😅 ich hab 4 GB im Monat für 10€ 😃