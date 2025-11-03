Im September dieses Jahre und passend zur IFA 2025 stellte die Anker-Tochter Eufy mit der EufyCam S4 den Nachfolger der beliebten EufyCam S3 Pro vor. Passend zur dunklen Jahreszeit ist das neue Top-Modell ab sofort erhältlich.

eufyCam S4: neue 360-Grad-Kamera von Anker jetzt erhältlich

Die EufyCam S4 vereint eine hochauflösende 4K-Kamera mit umfassendem 130-Grad-Sichtfeld und die flexible 2K-PTZ-Kamera (Abkürzung: Pan till Zoom) in einem Gerät.

Die Hybrid-Kameralösung kombiniert das weitwinklige Gesamtbild mit detailgenauen Nahaufnahmen: Oben trackt die 4K-Linse eine statische Zone mit scharfer Bildqualität, während die untere PTZ-Dualkamera mit 360-Grad-Tracking, 70 Grad an Neigung, achtfachem Zoom und optionaler KI-Verfolgungsfunktion arbeitet.

Erkennt die S4 ungebetenen Besuch, sorgt sie dank intelligentem Auto-Framing auch bei mehreren Personen für eine lückenlöse Erfassung. Das spart Platz und Kosten. Für eine maximale Zeitersparnis setzt das Multi-Kamera-Tracking der HomeBase 3 die Aufnahmen mehrerer Kameras in eine einzelne Sequenz zusammen – und das bei Tag und Nacht ohne Kompromisse. Die Starlight-Farbnachtsicht verwandelt bei minimalem Restlicht die Dunkelheit in den hellsten Tag.

Die EufyCam S4 ist nach IP65-Standard zertifiziert, so dass ihr auch frostige Temperaturen und Dauerregen nichts ausmachen. Eufy setzt auf einen 10.000mAh Akku. Im Lieferumfang ist ein Solarpanel enthalten, welches 5,5W liefert und die Kamera auch bei Teilabschattung zuverlässig auflädt. Laut Hersteller reichen eine Stunden tägliche Sonnenenergie für einen Dauerbetrieb.

Die EufyCam S4 kann einzeln zum Preis von 299 Euro erworben werden. Das Bundle – bestehend aus der HomeBase 3 und zwei Kameras erhaltet ihrfür 699 Euro. Sollen es gleich vier Kameras sein, sorgt das Paket für 1.099 Euro für Sicherheit.