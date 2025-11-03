Apple hat vor wenigen Augenblicken die finale Version von iOS 26.1 und iPadOS 26.1 veröffentlicht. Damit endet eine wochenlange Beta-Phase und alle Nutzer haben die Möglichkeit, das neue X.1 Update auf ihren kompatiblen Geräten zu installieren.

Apple veröffentlicht iOS 26.1 und iPadOS 26.1

Ab sofort stehen iOS 26.1 und iPadOS 26.1 bereit. Am einfachsten erfolgt die Installation direkt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. Während der Beta-Version haben wir euch bereits auf verschiedene Neuerungen aufmerksam gemacht, die die X.1 Updates mit sich bringen. Unter anderem führt Apple neue Sprachen für Apple Intelligence und Live-Übersetzung ein und nimmt Optimierungen an der Telefon-App, Apple Music, Fotos, Safari und Kalender vor. Auch das neue Apple TV Logo ist an Bord.

Die vollständigen Release-Notes lesen sich wie folgt

Dieses Update enthält folgende Funktionen und Verbesserungen: