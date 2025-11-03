Apple hat vor wenigen Augenblicken die finale Version von iOS 26.1 und iPadOS 26.1 veröffentlicht. Damit endet eine wochenlange Beta-Phase und alle Nutzer haben die Möglichkeit, das neue X.1 Update auf ihren kompatiblen Geräten zu installieren.
Apple veröffentlicht iOS 26.1 und iPadOS 26.1
Ab sofort stehen iOS 26.1 und iPadOS 26.1 bereit. Am einfachsten erfolgt die Installation direkt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. Während der Beta-Version haben wir euch bereits auf verschiedene Neuerungen aufmerksam gemacht, die die X.1 Updates mit sich bringen. Unter anderem führt Apple neue Sprachen für Apple Intelligence und Live-Übersetzung ein und nimmt Optimierungen an der Telefon-App, Apple Music, Fotos, Safari und Kalender vor. Auch das neue Apple TV Logo ist an Bord.
Die vollständigen Release-Notes lesen sich wie folgt
Dieses Update enthält folgende Funktionen und Verbesserungen:
- Mit der Einstellung „Liquid Glass“ kannst du zwischen dem Standardaussehen „Transparent“ und einem neuen eingefärbten Aussehen wählen, das die Deckkraft der Elemente in Apps und Mitteilungen auf dem Sperrbildschirm erhöht.
- Apple Music MiniPlayer: Mit Streichen zum nächsten oder vorherigen Titel
- Unterstützung von AutoMix von Apple Music überAirPlay
- Pegelsteuerung ist für externe USB-Mikrofone beim Aufnehmen mit „Lokale Aufnahme“ verfügbar.
- Lokale Aufnahmedateien können an einem bestimmten Ort gesichert werden.
- Manuelles Protokollieren von Trainings ist direkt in der Fitness-App möglich.
- Neue Kameraeinstellung zum Aktivieren oder Deaktivieren von „Zum Offnen der Kamera auf Sperrbildschirm streichen“.
- Die Audioqualität von FaceTime bei geringer Bandbreite wurde verbessert.
- „Kommunikationssicherheit“ und Inhaltsfilter, die den Zugriff auf Websites für Erwachsene einschränken, sind jetzt standardmäßig für bestehende Accounts von Minderjährigen im Alter von 13 bis 17 Jahren aktiviert (das Alter kann je nach Land oder Region variieren).
Auch mit iOS 26.1 besteht nach wie vor das Problem der Datensynchronisation.
Was ich damit exakt meine:
Wenn man das iPhone 16 Pro Max (iOS 26.1) mit dem Mac (macOS 26.1) verbindet und die Synchronisierung der Daten, startet (Sync), diese wird durchgeführt, allerdings die Daten im iPhone werden nicht gelöscht. Das sieht man im iPhone unter Einstellungen – Datenschutz & Sicherheit – Analyse & Verbesserungen – Analysedaten.