Vor wenigen Tagen haben wir bereits gemutmaßt, dass Apple am heutigen Abend die finale Version von iOS 26.1 freigeben wird. Dies scheint sich nun zu bestätigen. Gleichzeitig zeichnet sich ab, dass Apple bereits am morgigen Dienstag die erste Beta zu iOS 26.2 und iPadOS 26.2 veröffentlichen wird.

iOS 26.1 kommt heute

In den letzten Wochen hat Apple iOS 26.1 im Rahmen einer Beta-Phase getestet. Am heutigen Abend dürfte die Beta-Phase enden. Es zeichnet sich ab, dass die finale Version schon heute für alle Nutzer freigegeben wird. Dann haben nicht nur eingetragene Entwickler und Teilnehmer am Apple Beta-Programm Zugriff auf das X.1 Update, sondern alle Nutzer.

Im Laufe der Beta-Phase haben wir euch bereits auf verschiedene Neuerungen aufmerksam gemacht. Unter anderem werden Apple Intelligence und Live-Übersetzung neue Sprachen unterstützen. Zudem nimmt Apple Optimierungen an der Telefon-App, Apple Music, Fotos, Safari und Kalender vor.

Nicht nur Mark Gurman von Bloomberg geht davon aus, dass Apple heute Abend die finale Version von iOS 26.1 und iPadOS 26.1 freigeben wird, auch wir rechnen fest mit den Updates. In der vergangenen Woche erschien der Release Candidate und für gewöhnlich dauert es dann nur wenige Tage bis die finale Version erschein.

iOS 26.2 Beta 1 erscheint morgen

Weiter berichtet der Apple-Insider, dass Apple schon morgen die erste Beta zu iOS 26.2 und iPadOS 26.2 veröffentlichen wird. Glaubt man der Einschätzung, so gibt es in der ersten Beta keine großartigen neuen Funktionen, obwohl sich das im Laufe der Zeit ändern könnte.

Konkrete Informationen, welche Neuerungen die iOS 26.2 mit sich bringen wird, sind aktuell nicht überliefert. Denkbar ist, dass das X.2 Update US-Reisepässe in Apple Wallet unterstützt. Zudem dürfte Apple weiter an Bugfixes und Leistungsverbesserungen arbeiten.