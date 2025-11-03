macOS 26.1 ist da. Nachdem Apple soeben bereits iOS 26.1 und iPadOS 26.1 veröffentlicht hat, steht mit macOS 26.1 auch ein frisches Update für den Mac als Download bereit.

Apple gibt macOS 26.1 frei

Nachdem Apple in der vergangenen Woche den Release Candidate zu macOS 26.1 veröffentlicht hatte, war es nur eine Frage der Zeit, bis die finale Version erscheint. Dies ist nun der Fall. Vor wenigen Augenblicken hat Apple den Schalter umgelegt und die finale Version auf den Servern platziert. Die Installation erfolgt in gewohnter Manier am Mac über Systemeinstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate.

In den Release-Notes heißt es