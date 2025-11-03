macOS 26.1 ist da. Nachdem Apple soeben bereits iOS 26.1 und iPadOS 26.1 veröffentlicht hat, steht mit macOS 26.1 auch ein frisches Update für den Mac als Download bereit.
Apple gibt macOS 26.1 frei
Nachdem Apple in der vergangenen Woche den Release Candidate zu macOS 26.1 veröffentlicht hatte, war es nur eine Frage der Zeit, bis die finale Version erscheint. Dies ist nun der Fall. Vor wenigen Augenblicken hat Apple den Schalter umgelegt und die finale Version auf den Servern platziert. Die Installation erfolgt in gewohnter Manier am Mac über Systemeinstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate.
In den Release-Notes heißt es
- Mit der Einstellung „Liquid Glass“ kannst du zwischen dem Standardaussehen „Transparent“ und einem neuen eingefärbten Aussehen wählen, das die Deckkraft der Elemente in Apps und Mitteilungen auf dem Sperrbildschirm erhöht.
- Unterstützung von AutoMix von Apple Music überAirPlay
- Die Audioqualität von FaceTime bei geringer Bandbreite wurde verbessert.
- „Kommunikationssicherheit“ und Inhaltsfilter, die den Zugriff auf Websites für Erwachsene einschränken, sind jetzt standardmäßig für bestehende Accounts von Minderjährigen im Alter von 13 bis 17 Jahren aktiviert (das Alter kann je nach Land oder Region variieren).
