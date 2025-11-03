Nutzt ihr einen Mac und fehlt eurer Tastatur der passende Ziffernblock? Dann hat der Hersteller Satechi mit dem Slim Wireless Keypad genau das richtige Zubehör für euch im Sortiment.
Satechi Slim Wireless Keypad ist da
Satechi erweitert sein Zubehörsortiment um das neue Slim Wireless Keypad. Dabei handelt es sich um ein schlankes, kabelloses Aluminium-Keypad, das Design und Funktionalität perfekt vereint. Erhältlich in Space Gray und Silver, fügt es sich nahtlos in moderne Apple-Setups ein und sorgt mit Bluetooth-Verbindung und vollständigem Ziffernblock für effizientes Arbeiten. Aufgeladen wird das Keybad bequem über USB-C.
Alle Fakten im Überblick
- Elegantes und schlankes Aluminium-Design
- Ohne Kabel über Bluetooth verbinden
- Vollständiger Ziffernblock für bequeme DateneingabeLadevorgang über USB-C
- Größe: 11,4 × 7,9 × 0,78 Zentimeter
- Gewicht: 99 Gramm
Die Satechi Slim Wireless Keypads sind ab sofort in der Farbe Space Grey und Silver für 39,99 Euro bei Amazon erhältlich.
