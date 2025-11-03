visionOS 26.1 ist da. Apple nutzt den heutigen Montag-Abend, um allerhand Updates zur Verfügung zu stellen. Nachdem wir euch bereits auf iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 und HomePod Software 26.1 aufmerksam gemacht haben, geht es nun mit visionOS 26.1 weiter.

Apple veröffentlicht visionOS 26.1

Apple hat vor wenigen Augenblicken die finale Version von visionOS 26.1 freigegeben. Das Update beinhaltet die Vision Pro-App für das iPad, mit der Benutzer Vision Pro-Inhalte und räumliche Erlebnisse entdecken können. Die App unterstützt jetzt auch AirPlay für das Anzeigen von Erlebnissen vom Vision Pro sowohl auf dem iPhone als auch auf dem iPad.

Die vollständigen Release-Notes lesen sich wie folgt

Diese Version enthält Verbesserungen und Fehlerbehebungen, einschließlich der Erweiterung der Apple Vision Pro-App auf das iPad und Aktualisierungen der räumlichen Galerie.

Entdeckt neue Inhalte, räumliche Erlebnisse und greift mit der Apple Vision Pro App für iPad schnell auf Informationen zu Deinem Gerät zu, wenn Du auf iPadOS 26.1 aktualisierst.

Mit der Apple Vision Pro App auf dem iPhone und iPad kannst du jetzt AirPlay aktivieren, um Erlebnisse von Apple Vision Pro anzuzeigen

Videos in der räumlichen Galerie zeigen die Wiedergabesteuerung und die Videolänge in immersiver Ansicht an

Das Update auf visionOS 26.1 installiert ihr direkt an Vision Pro über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate.