Im März dieses Jahres kündigte Vodafone ein neues CallYa Portfolio inkl. des Tarifs CallYa One an. Im April startete das neue CallYa Portfolio und nun hat sich das Mobilfunkunternehmen dazu entschieden, den CallYa One wieder vom Markt zu kommen. Stattdessen feiert der CallYa Classic ein Comeback.

Vodafone stampft CallYa One ein

Als Vodafone vor rund sieben Monaten den CallYa One auf den Markt brachte, stellten wir uns bereits die Frage, ob dieser Tarif gut bei Kunden ankommen wird. Mittlerweile wissen wir, dass dies nicht der Fall ist. Nicht ohne Grund wird der Anbieter den Tarif so schnell Wiede einstampfen.

Beim CallYa One habe ihr für die erste versendete SMS des Tages oder den ersten getätigten Anruf des Tages einen Euro bezahlt. Anschließend konntet ihr bis Mitternacht unbegrenzt und ohne weitere Kosten telefonieren und SMS versenden. Darüberhinaus waren 50MB Datenvolumen inkludiert.

Ab dem 04. November rückt Vodafone den CallYa Classic wieder etwas stärker in den Mittelpunkt. Der CallYa Classic hat einen Basispreis von 0 Euro. Pro Telefon-Minute und pro SMS zahlt ihr 9 Cent. Pro MB Datenvolumen zahlt ihr 3 Cent. Allerdings könnt ihr Datenpakete flexibel dazu buchen.

Tipp: Viel spannender ist aktuell die CallYa Allnet Flat M. Mit dem Bonuscode BONUS45 erhaltet ihr die CallYa Allnet Flat M drei Monate kostenlos. Allerdings könnt ihr den Bonuscode nur noch bis einschließlich 03. November 2025 nutzen.

>>> Hier geht es zu den Vodafone CallYa Tarifen <<<