Apple hat soeben watchOS 26.1 veröffentlicht. Nachdem am heutigen Abend bereits iOS 26.1, iPadOS 26.1 und macOS 26.1 freigegeben wurde, steht ab sofort auch ein Update für die Apple Watch bereit.

Apple gibt watchOS 26.1 frei

Es ist Update-Montag bei Apple. Ab sofort steht mit watchOS 26.1 ein neues Update für die Apple Watch bereit. Wir möchten euch nicht auf zu lange auf die Folter spannen. In den Release-Notes nennt Apple folgende Neuerungen bzw. Verbesserungen

Dieses Update enthalt Verbesserungen und Fehlerbehebungen.

So installiert ihr das Update