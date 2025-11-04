In einem aktuellen Beitrag informiert Mark Gurman von Bloomberg über die Entwicklung eines neuen Einsteiger-MacBooks. Dieses soll in der ersten Jahreshälfte 2026 auf den Markt kommen und unter anderem auf einen iPhone-Prozessor setzen. Darüberhinaus hält er ein paar weitere spannende Informationen bereit.

Apple arbeitet an M5 Ultra Chip

Gurman informiert, dass Apple für 2026 eine ganze Reihe von Neuerungen plant. Neben dem neuen Einsteiger-Laptop hat das Unternehmen die Entwicklung eines M5 MacBook Air abgeschlossen, das Anfang des 2026 erscheinen soll. Auch die Entwicklung des MacBook Pros mit M5 Pro- und M5 Max-Prozessoren ist abgeschlossen.

Auf Apples Roadmap befindet sich ebenfalls ein neuer Mac mini mit M5 und M5 Pro sowie ein neuer Mac Studio mit M5 Max und M5 Ultra befinden. Nachdem Apple innerhalb der M3 Familie ein Ultra-Modell anbot, verzichtet Apple auf dieses High-End-Modell beim M4. Stattdessen brachte der Hersteller Anfang dieses Jahres den Mac Studio mit M4 Max und M3 Ultra auf den Markt.

Auch ein neue Mac Pro könnte sich in der Entwicklung befinden. Auch bei diesem Modell könnte Apple auf den M5 Ultra setzen. Wann die neuen Mac Studio und Mac Pro Modelle allerdings erscheinen, ist unbekannt.