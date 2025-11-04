Apple hat gestern nicht nur iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS 26.1 und Co. veröffentlicht, sondern gleichzeitig auch die drei Apps GarageBand, Pixelmator Pro und Photomator aktualisiert. Diese können ab sofort in einer neuen Version aus dem (Mac) App Store geladen werden.

Apple aktualisiert GarageBand, Pixelmator Pro und Photomator

Apple hat GarageBand für iPhone und iPad, Pixelmator Pro für den Mac sowie Photomator für iPhone, iPad und Mac aktualisiert. Riesige Erwartungen solltet ihr an die App-Updates nicht haben. In den jeweiligen Release-Notes heißt es

Dieses Update enthält Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen.

Diejenigen, die sich die Updates allerdings näher angucken werden feststellen, dass Apple für alle drei Apps Liquid Glass kompatible Icons eingeführt hat. Neue Features sind nicht an Bord.