Apple hat vor wenigen Augenblicken offiziell bestätigt, dass Live Übersetzung mit AirPods im kommenden Monat in die EU und somit nach Deutschland kommt. Damit werden persönliche Gespräche einfacher, selbst wenn Nutzer nicht dieselbe Sprache sprechen.

Apple: Live Übersetzung mit AirPods kommt nach Deutschland

Mit dem Update auf iOS 26 hat Apple Live Übersetzung mit AirPods eingeführt. Auch wenn von Tag 1 an die deutsche Sprache unterstützt wurde, stand das Features in der EU nicht zur Verfügung.

Im Rahmen unseres AirPods Pro 3 Tests sind wir bereits darauf eingegangen, dass der Grund hierfür die Interoperabilitätsanforderungen der DMA für iOS sind. Apples Ziel war es jedoch, Live-Übersetzung mit AirPods so bald wie möglich auch in der EU anzubieten.

Soeben kam die offizielle Bestätigung seitens Apple. Ab nächsten Monat wird Live Übersetzung mit AirPods auch in der EU verfügbar sein. Live Übersetzung wird von den AirPods Pro 3, AirPods Pro 2 und AirPods 4 mit Aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) unterstützt. Das Features ermöglicht eine persönliche Kommunikation in ausgewählten Sprachen. Folgende Sprachen werden von Live Übersetzung mit AirPods unterstützt: Chinesisch (Mandarin, Vereinfacht), Chinesisch (Mandarin, Traditionell), Deutsch (Deutschland), Englisch (Großbritannien, USA), Französisch (Frankreich), Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch (Brasilien) und Spanisch (Spanien).

Bei der Funktion setzt Apple auf Apple Intelligence und fortschrittliches Computational Audio. Ihr könnt Menschen in einer anderen Sprache ganz selbstverständlich und mühelos verstehen und euch mit ihnen unterhalten.

Live Übersetzung ist übrigens auch in den Apps Nachrichten, FaceTime und Telefon integriert Und ermöglicht euch auch dort eine reibungslose Kommunikation.

Apple bestätigt in diesem Zusammenhang noch einmal, dass sich Live Übersetzung mit AirPods für Nutzer in der EU aufgrund des erheblichen zusätzlichen Entwicklungsaufwand, der erforderlich gewesen ist, um die Anforderungen des Digital Markets Act zu erfüllen, verzögert hat.

Entwickler können die Neuerungen ab sofort testen, Teilnehmer am Apple Beta Programm können in Kürze Live Übersetzung mit AirPods in der EU ausprobieren.