Apple TV (ehemals Apple TV+) baut sein Portfolio an Original-Serien aus. Es wurde bestätigt, dass sich der Video-Streaming-Dienst die Rechte an der Thriller-Serie „Safe Houses“ des Emmy-Preisträgers Gideon Raff gesichert hat. Allzu viele Details sind allerdings noch nicht bekannt.

Apple TV schnappt sich Thriller-Serie „Safe Houses“

Apple TV hat bekannt gegeben, dass sich der Video-Streaming-Dienast die Rechte an „Safe Houses“ gesichert hat, einer spannenden neuen Serie mit acht Folgen, die von Emmy-Preisträger Gideon Raff („The Spy“) geleitet und produziert wird und von dem gefeierten Spionageroman von Dan Fesperman inspiriert ist.

Die Serie wird wie folgt beschrieben

„Safe Houses“ ist ein rasanter internationaler Spionagethriller, der nach der Ermordung eines hochrangigen CIA-Agenten in Madrid spielt. Die Serie begleitet Sofia Jiménez, eine flüchtige Agentin, die des Verbrechens beschuldigt wird, und Botschafterin Elizabeth Winthrop, seine Witwe, bei ihren Ermittlungen. Beide ermitteln aus entgegengesetzten Perspektiven und decken dabei eine weitreichende Verschwörung auf, die das globale Machtgleichgewicht ins Wanken bringen könnte.

„Safe Houses“ ist eine Koproduktion des internationalen Independent-Studios wiip und Apple Studios. Otto Bathurst („Peaky Blinders“) führt bei den ersten Folgen Regie, während Raff bei mehreren weiteren Episoden Regie führt und neben Alexandra Milchan als Executive Producer fungiert. Paul Lee und David Flynn sind ebenfalls Executive Producer für wiip. Mike Seid, der die Serie zusammen mit Raff entwickelte, ist neben Adam Berkowitz Co-Executive Producer. Sara Gonzalo ist als Produzentin tätig. Autor Fesperman wirkt als Consulting Producer mit.

Weitere Details, in erster Linie im Hinblick auf den Start der Serie, sind bisher nicht bekannt.