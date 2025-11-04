Apple TV blickt nicht nur auf Original-Serien, -Filme und -Dokumentationen, sondern bietet seit geraumer Zeit auch Original-Podcasts an. In Kürze startet mit „Adrift“ ein weiterer Apple Original Podcast. Im Vorfeld gibt es nun den offiziellen Trailer.

„Adrift“: Neuer Apple Original-Podcast startet am 10. November

Apple TV hat heute „Adrift“ angekündigt. Dabei handelt es sich um einen neuen Apple Original Podcast, der die unglaubliche, wahre Geschichte der Robertsons erzählt, einer jungen britischen Familie, die all ihren Besitz verkaufte, um die Welt zu umsegeln. Als eine Katastrophe eintritt, verwandelt sich ihre Traumreise in einen verzweifelten Kampf ums Überleben mitten im Pazifik.

Mit immersivem Audio, Berichten aus erster Hand und exklusiven Interviews, die nie zuvor gehörte Details enthüllen, nimmt „Adrift“ die Zuhörer mit auf die außergewöhnliche Reise der Robertsons. Sie begleiten die Eltern Dougal und Lyn, ihre Teenager-Kinder Douglas und Anne sowie die 12-jährigen Zwillinge Sandy und Neil, die sich Hunderte von Kilometern vom Festland entfernt wiederfinden – ohne Funk, mit kaum Vorräten und Haien, die sie umkreisen. Gestrandet in der unendlichen Weite des Ozeans, müssen sie sich auf Einfallsreichtum, Instinkt und einander verlassen, um zu überleben. Doch selbst inmitten der Gefahr könnten die größten Herausforderungen aus ihrem Inneren kommen.

Apple TV-Abonnenten können ihr Abonnement mit Apple Podcasts verknüpfen und ab dem 10. November auf alle acht Folgen von „Adrift“ zugreifen. Nicht-Abonnenten können die ersten drei Folgen des achtteiligen Podcasts abrufen; die restlichen Folgen werden wöchentlich bis zum Finale am 15. Dezember 2025 veröffentlicht. Einen Vorgeschmack auf den Apple Original Podcast erhaltet ihr im Trailer.