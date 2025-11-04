Apple hat vor wenigen Augenblicken die Beta 1 zu iOS 26.2 und iPadOS 26.2 veröffentlicht. Damit eröffnet das Unternehmen aus Cupertino die nächste Beta-Phase und Entwickler können sich mit den kommenden iPhone- und iPad-Updates beschäftigen.

Apple veröffentlicht Beta 1 zu iOS 26.2 & iPadOS 26.2

Wir hatten es bereits gemutmaßt. Nachdem Apple am gestrigen Abend die finale Version von iOS 26.1 und iPadOS 26.1 für alle Nutzer veröffentlicht und damit die Beta-Phase beendet hatte, geht es am heutigen Dienstag mit der nächsten Beta-Phase weiter. Ab sofort haben eingetragene Entwickler die Möglichkeit, sich die Beta 1 zu iOS 26.2 und iPadOS 26.2 herunterzuladen und zu installieren. Am Einfachsten erfolgt dies direkt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein – > Softwareupdate -> Beta-Updates. Hier muss allerdings eine Appel ID hinterlegt sein, die mit einem Apple Entwicklerkonto verknüpft ist.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, welche Verbesserungen die X.2 Updates mit sich bringen. Wir gehen allerdings davon aus, dass sich Apple in erster Linie auf Bugfixes und Leistungsverbesserungen konzentriert. Vermutlich werden nur wenige neue Funktionen ins System einfließen. Sobald uns Informationen vorliegen, welche neuen Funktionen iOS 26.2 und iPadOS 26.2 mit sich bringen, werden wir nachberichten.

Update: Auch die Beta 1 zu macOS 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.2, HomePod Software 26.2 und visionOS 26.2 ist da.