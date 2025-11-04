Apple hat den späten gestrigen Abend genutzt, um macOS Tahoe 26.1, iOS 26.1, iPadOS 26.1 und Co zu veröffentlichen. Wie sich nun zeigt, hat das Unternehmen aus Cupertino auch zwei ältere Mac-Betriebssysteme aktualisiert. macOS Sequoia 15.7.2 und macOS Sonoma 14.8.2 stehen ab sofort auf den Apple Servern bereit.

macOS Sequoia 15.7.2 und macOS Sonoma 14.8.2 sind da

Falls ihr aus welchen Gründen auch immer, nicht auf macOS Tahoe 26.1 aktualisieren könnt oder wollt, und noch mit macOS Sequoia oder macOS Sonoma unterwegs seid, so stehen für euch ebenfalls Updates bereit.

Während macOS Tahoe 26.1 neue Funktionen mit sich bringt, handelt es sich bei macOS Sequoia 15.7.2 und macOS Sonoma 14.8.2 um reine Bugfix-Updates. Neue Funktionen für die älteren System wird Apple nicht mehr implementieren. Aus den Release-Notes geht hervor, dass Apple ausschließlich unter der Haube gearbeitet hat. Es heißt

Dieses Update enthält wichtige Sicherheitskorrekturen und wird für alle Benutzer empfohlen.

Blickt man auf die begleitenden Support Dokumente, so stellt man fest, dass Apple allerhand Sicherheitslücken geschlossen hat. Im Hinblick auf macOS Sequoia 15.7.2 sind es über 60 Sicherheitslücken und bei macOS Sonoma 14.8.2 wurden immerhin über 50 Lücken geschlossen.

Kurzum: Solltet ihr noch mit den alten Systemen unterwegs sein, so könnte wir euch nur dringend raten, euren Mac zu aktualisieren. Ihr erhaltet zwar keine neuen Funktionen, dafür werden allerdings zahlreiche Sicherheitslücken geschlossen.