Im vergangenen Monat hatte es Apple Arcade bereits angekündigt, heute ist es endlich soweit. Abonnenten des Spiele-Abo-Services dürften sich auf Football Manager 26 Touch freuen. Dieser Spiele-Titel ist ab sofort auf Apple Arcade verfügbar.

Apple Arcade: Football Manager 26 Touch ist da

Nachdem kürzlich NBA 2K26 Arcade Edition und NFL Retro Bowl ´26 auf Apple Arcade gestartet sind, können sich Sportfans nun auf die weltweit führende Fußballmanager-Simulation. Mit Football Manager 26 Touch von Sports Interactive und SEGA erhält die Reihe erstmals eine neue Grafik-Engine für verbesserte Spielerbewegungen und beeindruckende Details auf dem Spielfeld, offizielle Lizenzen der Premier League und erstmals in der Geschichte der Serie auch Frauenfußball, und bietet damit mehr Authentizität und Möglichkeiten als je zuvor.

Apple Arcade schreibt

In Football Manager 2026 Touch dreht sich alles um das Leben an der Seitenlinie. Jedes Transferfenster stellt die Nerven auf die Probe, jede taktische Anpassung ist eine Chance auf Ruhm und jeder Spieltag ein Wechselbad der Gefühle. Vom Entdecken des nächsten großen Talents bis zum Jubel über den Last-Minute-Sieg: Das ist Fußball in seiner spannendsten Form, und alles liegt in den Händen der Spieler.

Einen kleinen Ausblick haben wir an dieser Stelle auch für euch. An diesem Donnerstag (06. November 2025) starten mit MySims, MySims Kingdom und Toca Boca Jr Classics drei weitere Spiele auf Apple Arcade.

Apple Arcade ist für 6,99 Euro pro Monat mit einem kostenlosen einmonatigen Probeabo erhältlich. Kunden, die ein neues iPhone, iPad, einen Mac oder ein Apple TV kaufen, erhalten drei Monate Apple Arcade kostenlos. Zudem ist Apple Arcade Bestandteil von Apple One. Apple Arcade umfasst mehr als 200 Spiele. Es stehen Games sowohl für iPhone, iPad, Mac, Apple TV als auch Apple Vision Pro bereit.