Apple hat im Laufe des späten gestrigen Abends unter anderem iOS 26.1 und iPadOS 26.1 veröffentlich. Mit dem Update implantiert Apple verschiedene neue Funktionen und schließt mehrere kritische Sicherheitslücken. Selbst, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr die neuen Features nicht benötigt, können wir euch nur dringend raten, die Updates zu installieren.

iOS 26.1 & iPadOS 26.1: Apple schließt mehrere kritische Sicherheitslücken

Mit dem Update auf iOS 26.1 (und iPadOS 26.1) erhaltet ihr unter anderem neuen Einstellungen für Liquid Glass, Unterstützung von AutoMix von Apple Music überAirPlay, manuelles Protokollieren von Trainings direkt in der Fitness-App und mehr. Gleichzeitig hat Apple allerhand Sicherheitslücken geschlossen.

Aus dem begleitenden Support Dokument geht hervor, dass sich das Unternehmen um knapp 60 Sicherheitslücken gekümmert hat. Einige von diesen werden als kritisch eingestuft. So gab es beispielsweise eine Sicherheitslücke im WebKit, mit der eine App möglicherweise in der Lage war, Tastatureingaben ohne die Zustimmung des Benutzers zu überwachen.

Kurzum: Aktualisiert zeitnah auf iOS 26.1 und iPadOS 26.1. Die erfolgt direkt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. Auch die gestern ebenfalls erschienenen Updates auf macOS 26.1, tvOS 26.1, HomePod Software 26.1, watchOS 26.1 und visionOS 26.1 schließend Sicherheitslücken.