Während wir noch auf das nächste große Update von iOS 26 warten, laufen die Arbeiten an iOS 27 bereits auf Hochtouren. Mark Gurman von Bloomberg verspricht für iOS 27 einiges an Neuerungen, insbesondere wenn es um Apple Intelligence geht.

Die Weiterentwicklung von Apple Intelligence

iOS 26 brachte zwar mehr als 20 neue Apple Intelligence Funktionen, wurde allgemein jedoch nicht als wesentlicher Fortschritt im Bereich der künstlichen Intelligenz wahrgenommen. Gurman deutet für iOS 27 nun an, dass Apple diesmal größere Veränderungen plant.

Gurman schreibt:

„Im Bereich Software werden iOS 27, macOS 27, watchOS 27 und andere Betriebssysteme auf der Worldwide Developers Conference im Juni vorgestellt. Begleitet werden sie von umfangreichen Updates für Apple Intelligence und einer breiteren KI-Strategie.“

Die Aussicht auf iOS 27 wirft ein spannendes Licht auf Apples Zeitplan. Das Unternehmen verfolgt hier eine zweiphasige Strategie. Wir müssen nicht erst bis zum Herbst auf Verbesserungen warten. Bereits im Frühjahr wird das Update auf iOS 26.4 erwartet, das die langersehnte, runderneuerte Version von Siri einführen wird.

Die von Gurman erwähnte „breitere KI-Strategie“ lässt natürlich Raum für Spekulationen. Ein kompletter Kurswechsel ist unwahrscheinlich. Apple wird wohl kaum seinen Markenkern, den starken Fokus auf Datenschutz und die Verarbeitung direkt auf dem Gerät, über Bord werfen. Dennoch stehen womöglich Veränderungen an. So heißt es, dass Apple in Zukunft auch auf eine angepasste Version von Googles Gemini-Technologie setzen will, um im KI-Wettrennen aufzuholen.