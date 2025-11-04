Seit längerem halten sich hartnäckige Gerüchte, dass Apple an einem neuen Einsteiger-MacBook arbeitet. Dieses Gerät soll Kunden von Chromebooks und Windows-PCs der Einstiegsklasse abwerben. Nun gibt es frische Gerüchte zum Budget-MacBook.

Neues Einsteiger-MacBook soll im ersten Halbjahr 2026 erscheinen

Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass Apple an einem neuen Einsteiger-MacBook arbeitet. Das neue Gerät, welches sich in erster Linie an Schüler, Unternehmen und Gelegenheitsnutzer richtet, soll in erster Linie zum Surfen im Internet, zum Bearbeiten von Dokumenten oder zur Durchführung einfacher Medienbearbeitung konzipiert sein. Mit dem Gerät könnte Apple auch potenzielle iPad-Käufer ansprechen, die möglicherweise ein traditionelles Laptop-Erlebnis bevorzugen.

Das neue Einsteiger-Gerät, welches under dem Codenamen J700 entwickelt wird, befindet sich laut Gurman aktiv bei Apple sowie bei Fertigungspartnern im Test. Weiter heißt es, dass das Gerät in der ersten Jahreshälfte 2026 erscheinen soll.

Dieser Schritt würde durchaus eine strategische Neuausrichtung für Apple bedeuten. Für gewöhnlich konzentriert sich Apple auf Premiumgeräte mit hohen Gewinnspannen konzentriert hat. Gut möglich hat Apple eine wachsende Bedrohung durch Chromebooks und Einsteiger-PCs ausgemacht und möchte dem entgegenwirken.

Das neue Einsteiger-MacBook soll deutlich unter 1000 Dollar kosten. Derzeit ist das MacBook Air mit einem Preis von 999 Dollar das günstigste MacBook. Dem Gerät wird ein iPhone-Prozessor sowie ein LCD-Dispaly nachgesagt. Die Displaygröße soll etwas unter den 13,6 Zoll des MacBook Air liegen.