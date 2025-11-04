Spotify hat die Zahlen für das dritte Quartal 2025 vorgelegt und zeigt sich in Bestform. Der Streamingdienst verzeichnet nicht nur ein solides Wachstum bei den Premium-Abonnenten, sondern erreicht auch einen neuen Meilenstein bei der Nutzerbasis. Mehr als 700 Millionen Menschen nutzen den Dienst mittlerweile monatlich aktiv.

Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick

281 Millionen Premium-Abonnenten zählt Spotify aktuell. Das entspricht einem Zuwachs von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Gesamtzahl der monatlich aktiven Nutzer liegt bei 713 Millionen, ebenfalls ein Plus von 11 Prozent. Der Gesamtumsatz kletterte auf 4,3 Milliarden Euro, was einem Jahreswachstum von 12 Prozent entspricht. Besonders bemerkenswert ist die verbesserte Profitabilität. Die Bruttomarge erreichte 31,6 Prozent und stieg damit um 56 Basispunkte im Vorjahresvergleich. Das Betriebsergebnis lag bei 582 Millionen Euro.

Spotifys Strategie zahlt sich aus

CEO Daniel Ek zeigt sich zufrieden mit der Entwicklung. Wie er erklärt, liefert das Unternehmen schneller als je zuvor und verfügt dabei über die richtigen Hebel für weiteres Wachstum. Dazu zählen flexible Preisgestaltung, kontinuierliche Produktinnovationen und operative Effizienz. Auch das Werbegeschäft zeige endlich eine positive Trendwende. Die Basis für den Erfolg bildet die treue Nutzerschaft in Höhe von 700 Millionen Menschen, deren Engagement sich auf Rekordniveau bewegt, führt er weiter aus.