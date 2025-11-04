Ende letzten Monat wurde bekannt, dass WhatsApp für die Apple Watch erscheinen wird. Am heutigen Tag ist es bereits so weit. Mit dem jüngsten WhatsApp-Update landet der Messenger bei euch am Handgelenk.

WhatsApp veröffentlicht Apple-Watch-App

Nach einer verhältnismäßig kurzen Beta-Phase landet WhatsApp am heutigen Tag auf der Apple Watch. Konkret sprechen die Entwickler davon, dass die WhatsApp-App für die Apple Watch eine Apple Watch Series 4 oder neuer ab watchOS 10 erfordert.

Mit der Apple Watch App von WhatsApp behaltet ihr eure Chats im Blick – ohne erst euer iPhone holen zu müssen. Neben dem Lesen und Beantworten von Nachrichten unterstützt WhatsApp auf der Apple Watch jetzt erstmals viele oft gewünschte Funktionen:

Anrufbenachrichtigungen : Ihr seht, wer anruft, ohne auf euer iPhone schauen zu müssen.

: Ihr seht, wer anruft, ohne auf euer iPhone schauen zu müssen. Vollständige Nachrichten : Ihr könnt komplette WhatsApp-Nachrichten lesen – auch lange Texte sind direkt auf der Apple Watch sichtbar.

: Ihr könnt komplette WhatsApp-Nachrichten lesen – auch lange Texte sind direkt auf der Apple Watch sichtbar. Sprachnachrichten : Du kannst jetzt Sprachnachrichten aufnehmen und senden.

: Du kannst jetzt Sprachnachrichten aufnehmen und senden. Auf Nachrichten reagieren : Reagiert schnell mit Emojis auf erhaltene Nachrichten.

: Reagiert schnell mit Emojis auf erhaltene Nachrichten. Großartiges Medienerlebnis : Bilder und Sticker werden klar und deutlich auf deiner Apple Watch angezeigt.

: Bilder und Sticker werden klar und deutlich auf deiner Apple Watch angezeigt. Chatverlauf: Beim Lesen von Nachrichten könnt ihr mehr von eurem Chatverlauf auf dem Bildschirm sehen.

In der Tat ist es erfreulich, dass WhatsApp endlich auf der Apple Watch landet. Der Funktionsumfang zum Start kann sich sehen lassen. Die WhatsApp Entwickler haben allerdings schon zu verstehen gegeben, dass dies erst der Anfang sei und man zukünftig noch mehr nützliche Funktionen für Apple Watch-Benutzer bereitstellen wird.