Apple gewährt Nutzern der alten HomeKit-Architektur mehr Zeit. Ursprünglich sollte die Unterstützung bereits im Herbst enden, doch das Unternehmen hat die Frist nun bis zum 10. Februar 2026 verlängert. Das entsprechende Support-Dokument wurde bereits aktualisiert.

Update-Pflicht verschoben

Seit März 2023 betreibt Apple beide Home-Architekturen parallel, nachdem die Neuauflage zusammen mit iOS 16.4 ausgerollt wurde. Die Verzögerung kommt nicht ganz überraschend, denn die neue Version hatte anfangs erhebliche Stabilitätsprobleme, die viele Nutzer vom Umstieg abhielten. Apple brauchte einige Zeit, um diese Schwierigkeiten in den Griff zu bekommen und das Vertrauen der Community zurückzugewinnen.

Die neue Architektur bringt spürbare Verbesserungen mit sich. Apple verspricht stabilere Automationen und zuverlässigere Geräteverbindungen. Außerdem steigt die allgemeine Performance der Smarthome-Plattform und die Kompatibilität erweitert sich auf neue Gerätetypen wie Saugroboter. Zudem können Nutzer nun die Kontrolle ihrer Smarthome-Geräte mit anderen teilen und einen detaillierten Aktivitätsverlauf der letzten 30 Tage einsehen.

Wer das Update durchführen möchte, findet die Option direkt in der Home-App in den Einstellungen. Allerdings kann es auch passieren, dass Apple die Umstellung irgendwann automatisch vornimmt.

In der Home-App aktualisieren