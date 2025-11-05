Nachdem Apple vor Kurzem mit einem überarbeiteten Logo für Apple TV neuen Schwung in seine Markenwelt gebracht hat, gibt es jetzt auch für Apple One einen ungewohnten Look. So erstrahlt das Apple One Logo auf der Apple TV Webseite nun in einem farbenfrohen Design.

Apple schneidet sein Logo in Scheiben

Das Apple One Logo zeigt ein in sechs Segmente unterteiltes Apple-Symbol, wobei jedes Segment die charakteristische Farbe eines Services trägt, der im Premium-Paket enthalten ist.

Bislang hatte Apple One kein wirklich markantes Design. So wurde lediglich das schwarze Apple-Logo mit dem Namenszusatz „One“ ergänzt. Das neue Design ist allerdings noch nicht überall angekommen. Die dedizierte Apple One Webseite zeigt weiterhin die alte Darstellung. Apple rollt das Branding offenbar schrittweise aus. Einige aufmerksame Leser von MacRumors haben bereits darauf hingewiesen, dass Apple dieses Logo vereinzelt bereits in der Vergangenheit verwendet hat. Neu ist also möglicherweise nur die prominentere Platzierung.

Apple kombiniert mit Apple One verschiedene Services und bietet diese zum vergünstigten Preis an. Zu Apple One gehören iCloud+, Apple TV, Apple Music und Apple Arcade. Das Paket kostet für eine Einzelperson 19,95 Euro im Monat. Das Familien-Bundle kostet 25,95 Euro im Monat. In der Premium-Variante gibt es für 34,95 Euro noch Fitness+ obendrauf. In den USA ist in dem Premium-Paket auch Apple News+ enthalten.