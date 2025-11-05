Apple TV arbeitet weiter daran, sein Portfolio an Original-Serien zu erweiterten. Nachdem wir euch kürzlich auf die neue Thriller-Serie „Safe House“ aufmerksam gemacht haben, haben die Verantwortlichen nun offiziell bestätigt, dass “The Last Thing He Told Me” mit Jennifer Garner in die zweite Staffel geschickt wird.

Apple TV: “The Last Thing He Told Me – Staffel 2″ startet am 20. February 2026

Apple TV hat einen ersten Blick auf die mit Spannung erwartete zweite Staffel von „The Last Thing He Told Me“ gegeben. Jennifer Garner spielt die Hauptrolle und ist auch als Executive Producerin tätig. Neben ihr kehren die Stars Angourie Rice, David Morse und Nikolaj Coster-Waldau zurück, und Judy Greer und Rita Wilson sind neu dabei.

Die achtteilige zweite Staffel basiert auf der Fortsetzung von Laura Daves gefeiertem Roman, der es auf Platz 1 der New York Times-Bestsellerliste schaffte und auch von Reese’s Book Club empfohlen wurde. Sie feiert am Freitag, den 20. Februar 2026, weltweit Premiere auf Apple TV.

In der zweiten Staffel von „The Last Thing He Told Me“ taucht Owen (Coster-Waldau) nach fünf Jahren auf der Flucht wieder auf, und Hannah (Garner) und ihre Stieftochter Bailey (Rice) müssen schnell herausfinden, wie sie ihre Familie wieder vereinen können, bevor die Vergangenheit sie einholt. Vielmehr ist bis dato nicht zum Inhalt bekannt.

Die erste Staffel von „The Last Thing He Told Me“ steht vollständig auf Apple TV auf Abruf bereit.