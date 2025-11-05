o2 gibt den Startschuss für die Black Weeks. Das Mobilfunkunternehmen startet ab sofort mit exklusiven Deals und ChatGPT Plus in die erste Aktionsphase. Ein Highlight ist sicherlich das Bundle aus iPhone 17 Pro und Apple Watch Ultra 3.

o2 startet Black Weeks

Etwas früher als gewohnt, hat o2 seine Black Weeks gestartet. Ab sofort und bis zum 02. Dezember 2025 gibt es zahlreiche Aktionen rund um Tarife, Hardware und Bundle-Produkte.

Genau wie in den vergangenen Jahren sind die o2 Black Deals in zwei Phasen unterteilt. Die erste Aktionsphase läuft vom 5. bis 18. November 2025 und markiert den Auftakt der diesjährigen Aktionen. Die zweite Aktionsphase folgt vom 19. November bis zum 2. Dezember 2025.

6 Monate kostenloser Zugang zu ChatGPT Plus

o2 bringt mit der Integration von ChatGPT Plus künstliche Intelligenz in den Mobilfunkkontext. Neukunden und Kunden in der Vertragsverlängerung erhalten beim Neuabschluss eines Mobilfunk- oder Internet@Home-Tarifs sowie beim Kauf einer Second SIM mit 24-monatiger Laufzeit sechs Monate kostenlosen Zugang zu ChatGPT Plus. Durch den kostenlosen Zugang spart ihr 138 Euro.

Black Deals der ersten Phase im Detail

Zudem werden ab sofort nahezu alle Smartphones mit einem hochwertigen Starter-Set von Displex im Wert von 29,99 Euro ausgeliefert. Das Set umfasst ein Displayschutzglas sowie ein passgenaues TPU-Case und bietet damit optimalen Rundumschutz direkt ab dem ersten Nutzungstag.

