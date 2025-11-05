Mit den neuesten Versionen von macOS 26.1, iOS 26.1 und iPadOS 26.1 baut Apple seine automatischen Sicherheitsmaßnahmen weiter aus. Was bisher nur für kritische Notfall-Patches möglich war, funktioniert nun auch bei kleineren Sicherheitskorrekturen. Wie Apple in einem Support-Dokument erklärt, können künftig diese Updates komplett im Hintergrund verteilt werden, ohne dass Nutzer davon etwas mitbekommen oder aktiv werden müssen.

Mehr als nur Notfall-Patches

Automatische Updates für wichtige Schutzmechanismen gegen Bedrohungen wie XProtect oder Gatekeeper gibt es schon länger. Diese Updates laufen unsichtbar im Hintergrund und halten das System ohne Zutun des Nutzers auf dem aktuellen Stand. Apple hat den bewährten Mechanismus nun deutlich erweitert. Künftig erhalten auch zentrale Komponenten wie Safari, das WebKit-Framework oder wichtige Systembibliotheken kompakte Sicherheitsupdates, die sich automatisch installieren.

Die Basis dafür bilden die sogenannten schnellen Sicherheitsmaßnahmen, die Apple seit iOS 16 und macOS Ventura anbietet. Ursprünglich ermöglichten diese eine schnelle Reaktion auf kritische Sicherheitslücken ohne vollständige Systemupdates. Der neue Ansatz geht einen Schritt weiter und bezieht auch weniger dringliche Sicherheitsanpassungen mit ein. Apple kann dadurch flexibler und häufiger reagieren, ohne Nutzer mit großen Updates zu konfrontieren.

Auf allen Geräten mit den neuen Betriebssystemversionen ist die Funktion standardmäßig aktiviert. Wer nachschauen möchte, findet die entsprechende Einstellung auf dem Mac unter Datenschutz und Sicherheit. Auf iPhone und iPad ist sie ebenfalls in den Sicherheitseinstellungen hinterlegt. Apple verspricht zudem, eine vollständige Dokumentation aller im Hintergrund verteilten Updates, einschließlich technischer Details zu behobenen Schwachstellen, zu veröffentlichen.